Ông Kim chỉ trích tập trận Mỹ-Hàn, đề cập vũ khí hạt nhân 19/08/2025 08:12

(PLO)- Ông Kim Jong-un nói rằng các liên kết quân sự Mỹ-Hàn đang đòi hỏi Triều Tiên phải ứng phó "chủ động và mạnh mẽ", trong đó có việc mở rộng vũ khí hạt nhân.

Ngày 18-8, lãnh đạo Triều Tiên - ông Kim Jong-un chỉ trích cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên “Lá chắn Tự do Ulchi” (UFS), đồng thời nhấn mạnh lời kêu gọi mở rộng kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA.

Trong chuyến thị sát tàu khu trục Choe Hyon, ông Kim chỉ trích rằng cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 18 đến ngày 28-8, là “biểu hiện rõ ràng nhất của lập trường thù địch và đối đầu” của Washington và Seoul nhắm vào Bình Nhưỡng.

Ông Kim gọi sự liên kết quân sự ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Hàn Quốc là “biểu hiện rõ ràng nhất của ý chí kích động chiến tranh của họ và là nguồn gốc phá hoại môi trường hoà bình và an ninh trong khu vực”.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát tàu khu trục Choe Hyon hôm 18-8. Ảnh: KCNA

Ông Kim nói rằng các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vốn diễn ra từ lâu nhưng đã trở nên “ngày càng nghiêm trọng”, trong đó có các yếu tố hạt nhân, và coi đây là lý do Triều Tiên “phải ứng phó bằng những thay đổi chủ động và mạnh mẽ”.

“Tình hình hiện tại đòi hỏi [Triều Tiên] phải có những thay đổi mang tính thời đại và nhanh chóng trong lý thuyết và thực tiễn quân sự hiện tại, cũng như mở rộng mạnh mẽ vũ khí hạt nhân” - ông Kim nói.

Cũng trong chuyến thị sát, ông Kim đã được nghe báo cáo về tình hình thử nghiệm từng phần và vận hành tích hợp các hệ thống vũ khí trên tàu Choe Hyon và bày tỏ sự hài lòng khi “các nhiệm vụ quan trọng nhằm hiện đại hoá và trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân” đang “tiến triển từng bước theo đúng kế hoạch”.

Tàu khu trục Choe Hyon được công bố hồi tháng 4. Con tàu được ông Kim giới thiệu như “bước đột phá”, trở thành một trong những “ngọn hải đăng” trong công cuộc hiện đại hoá hải quân Triều Tiên, bên cạnh việc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.