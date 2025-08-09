Triều Tiên tháo dỡ loa tuyên truyền sau động thái hoà hoãn của Hàn Quốc 09/08/2025 17:58

(PLO)- Seoul ngày 9-8 cho biết đã nhìn thấy Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ loa tuyên truyền dọc biên giới, động thái tương tự phía Hàn Quốc vài ngày trước đó.

Quân đội Hàn Quốc hôm 9-8 cho biết Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ các loa tuyên truyền dọc biên giới, hãng thông tấn Yonhap đưa tin.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã nhìn thấy “hoạt động của quân đội Triều Tiên nhằm gỡ bỏ loa phóng thanh [tuyên truyền] chống lại Hàn Quốc tại một số khu vực tiền tuyến” từ sáng 9-8.

Quân đội Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi các động thái của phía Bình Nhưỡng và cần phải xác minh thêm về việc liệu quân đội Triều Tiên có động thái tương tự trên toàn bộ giới tuyến liên Triều.

Trước đó, Hàn Quốc trong hai ngày 4 và 5-8 đã tháo dỡ các loa tuyên truyền chống lại Triều Tiên vốn được bố trí dọc biên giới giữa hai nước.

Một loa tuyên truyền của Triều Tiên dọc biên giới với Hàn Quốc (ảnh chụp ngày 5-8). Ảnh: YONHAP

Kể từ khi nhậm chức, tân Tổng thống Hàn Quốc - ông Lee Jae-myung đã có một loạt động thái nhằm hàn gắn quan hệ liên Triều.

Seoul từ ngày 11-6 cũng đã tạm ngừng các chương trình tuyên truyền chống Bình Nhưỡng. Hàn Quốc cũng đã viện dẫn “nhiều lý do” để giảm nhiều khoa mục huấn luyện trong khuôn khổ cuộc tập trận chung thường niên với Mỹ mang tên Ulchi Freedom Shield.

Tuy nhiên, trong tuyên bố chính thức đầu tiên kể từ khi ông Lee nhậm chức, Triều Tiên đã thể hiện lập trường cứng rắn.

Bà Kim Yo-jong – Phó Trưởng ban Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và cũng là em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un – hôm 28-7 tuyên bố rằng Bình Nhưỡng không quan tâm tới các đề xuất của Hàn Quốc và sẽ không chấp nhận đàm phán với Seoul.

Triều Tiên chưa có bình luận chính thức về thông tin ngày 9-8 của quân đội Hàn Quốc về việc tháo dỡ loa tuyên truyền dọc biên giới.