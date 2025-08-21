Pháp điều tra vụ streamer tử vong sau 280 giờ liền phát trực tiếp cảnh bị ngược đãi 21/08/2025 13:53

(PLO)- Streamer Jean Pormanove (Pháp) được phát hiện đã chết trong phiên live kéo dài 280 giờ, nơi ông có vẻ liên tục bị ngược đãi, làm dụng.

Cảnh sát Pháp đang điều tra vụ việc ông Raphael Graven – một trong những nhà sáng tạo nội dung phát trực tiếp (streamer) nổi tiếng nhất trên nền tảng Kick tại Pháp – tử vong sau gần 12 ngày liên tục có vẻ bị ngược đãi, đài CNN ngày 20-8 đưa tin.

Ngày 18-8, ông Graven được phát hiện đã tử vong tại làng Contes (phía bắc TP Nice, Pháp) khi ông vẫn đang trong một phiên phát trực tiếp (live hay livestream) đã kéo dài khoảng 280 giờ.

Ông Raphael Graven (tức streamer Jean Pormanove) - người đã chết trong phiên live 280 giờ có vẻ chịu nhiều kiểu ngược đãi. Ảnh: CNN

Ông Graven, 46 tuổi, là một cựu chiến binh đã xây dựng tài khoản Jean Pormanove (hay JP) trên Kick và thu hút hơn 1 triệu người theo dõi trên các nền tảng khác nhau.

Ngày 6-8, ông Graven bắt đầu một phiên live cùng 2 đồng nghiệp thân thiết là “Naruto” (tên thật là Owen Cenazandotti) và Safine Hamadi – những người đã thường xuyên cộng tác với ông từ năm 2023.

Trước khi chết trong phiên live, ông Graven được nhìn thấy đã chịu đựng nhiều trận đòn từ chính 2 streamer “Naruto” và Safine Hamadi, bị lăng mạ, siết cổ, dội sơn và dầu, bị bắn bằng súng sơn.

Ngày 18-8, ông Graven bắt đầu có các dấu hiệu ngừng cử động. Khi đó, một số người theo dõi phiên live đã nhắn tin cho streamer “Naruto”, nhưng có vẻ người này đang ngủ.

Không rõ ông Graven tự nguyện chịu đựng những hành vị bạo lực này hay bị ép buộc. Cũng không rõ các hành vi đó là thật hay được dàn dựng.

Bộ trưởng phụ trách Trí tuệ nhân tạo và công nghệ số Pháp - bà Clara Chappaz cho biết streamer Jean Pormanove thường xuyên xuất hiện trên nền tảng Kick với các nội dung bị người khác hành hung hoặc làm nhục.

Văn phòng Công tố TP Nice (Pháp) nói với CNN rằng cơ quan này đã mở một cuộc điều tra và ra lệnh khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân ông Graven chết trong phiên live.

Viết trên mạng xã hội X, bà Chappaz hôm 20-8 cho rằng “cái chết của Jean Pormanove và những đau khổ mà ông phải chịu đựng thật kinh hoàng” khi ông đã “bị làm nhục và lạm dụng nhiều tháng trực tiếp trên nền tảng Kick”.

Bà Chappaz nhấn mạnh rằng các nền tảng trực tuyến phải chịu trách nhiệm trong việc phát tán nội dung bất hợp pháp “không phải là lựa chọn, mà là luật pháp”.

Ông Yassin Sadouni – luật sư của streamer “Naruto” – nói với đài BFM TV rằng các cảnh trong phiên live là dàn dựng và việc này có cả sự tham gia của mẹ ông Graven.

Ông Sadouni khẳng định thân chủ của ông không có tội và cho rằng cái chết của ông Graven liên quan tới vấn đề tim mạch mà người này mắc phải.

Một số người theo dõi vụ việc cho biết bản thân streamer “Naruto” trong phiên live đã thừa nhận rằng các trò chơi khăm đang “đi quá xa”.

Mẹ của ông Graven và streamer Safine Hamadi chưa bình luận về vụ việc.

Các công tố viên tại Nice cho biết hiện chưa đưa ra cáo buộc chính thức nào liên quan vụ việc.