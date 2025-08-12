Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Pháp phải đóng cửa vì ... sứa 12/08/2025 11:17

(PLO)- Tập đoàn năng lượng Pháp EDF tạm thời đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Gravelines sau khi 4 trên 6 tổ máy tự động tắt do bị sứa cản trở hệ thống làm mát.

Tập đoàn năng lượng Pháp EDF hôm 11-8 đã tạm thời đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Gravelines - lớn nhất nước Pháp - do một đàn sứa lớn làm tắt nghẽn các máy bơm trong hệ thống làm mát, hãng tin AFP cho hay.

Tập đoàn năng lượng Pháp EDF thông báo trên trang web của mình rằng 4 trên 6 tổ máy tại nhà máy điện hạt nhân Gravelines ở miền bắc Pháp đã tự động tắt vào tối 10-8 và sáng 11-8, song việc này “không ảnh hưởng tới sự an toàn của cơ sở, sự an toàn của nhân viên và môi trường”.

Ngày 11-8, 2 tổ máy còn lại cũng được tạm ngừng để bảo trì. Do đó, toàn bộ nhà máy đã được đóng cửa tạm thời.

Nhà máy điện hạt nhân Gravelines (Pháp) đang bị đóng cửa tạm thời do bị sứa cản trở hệ thống làm mát. Ảnh: AFP

Đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Gravelines cho biết “lần đóng cửa này là kết quả của sự xuất hiện ồ ạt và không thể đoán trước của loài sứa trong các thùng lọc của các trạm bơm [cấp nước làm mát]”.

EDF cho biết đội ngũ kỹ thuật đã được huy động và hiện đang tiến hành xác định vấn đề và can thiệp để tái khởi động các tổ máy một cách an toàn tuyệt đối.

Gravelines là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Pháp và cả khu vực Tây Âu, gồm 6 lò phản ứng, mỗi cái có công suất 900 MW.

Pháp đang lên kế hoạch xây dựng thêm 2 lò phản ứng thế hệ mới, mỗi lò có công suất 1.600 MW vào năm 2040.

Việc một nhà máy điện hạt nhân phải đóng cửa do sứa cản trở hệ thống làm mát không phải hiếm.

Nhà máy Torness (Scotland) cùng do EDF điều hành từng đóng cửa 1 tuần vào năm 2021 và năm 2011 cũng do bị sứa làm tắc bộ lọc trong đường ống nước làm mát. Một số sự cố cùng loại đã xảy ra trước đó ở Thuỵ Điển, Mỹ, Nhật…