Ý bắt nghi phạm Ukraine vụ nổ đường ống Nord Stream, sẽ chuyển Đức xét xử 21/08/2025 19:22

(PLO)- Giới chức Berlin cho biết nghi phạm người Ukraine, tên Serhii, đã bị bắt tại Ý và sẽ bị xét xử tại Đức với cáo buộc tham gia đặt chất nổ đường ống Nord Stream.

Các công tố viên Đức hôm 21-8 cho biết một công dân Ukraine đã bị bắt giữ vì tình nghi liên can vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga xuất sang Đức và châu Âu, theo đài DW.

Nghi phạm này là một người đàn ông tên Serhii, bị bắt trong đêm 20-8 tại tỉnh Rimini (Ý), được xác định là “một phần trong nhóm người đã đặt thiết bị nổ ở đường ống Nord Stream 1 và 2 gần Bornholm [ngoài khơi Đan Mạch] vào tháng 9-2022”.

Nghi phạm Serhii sẽ được Ý chuyển giao cho giới chức Đức và bị xét xử tại Đức.

Hình ảnh minh hoạ thiệt hại do vụ nổ tháng 9-2022 lên đường ống dẫn khí Nord Stream. Ảnh: EURACTIV/ Depositphotos

Bộ trưởng Tư pháp Đức - bà Stefanie Hubig ca ngợi lực lượng chức năng đã đạt “thành công ấn tượng” trong quá trình điều tra, giúp xác định và bắt giữ nghi phạm Serhii.

Bà Hubig kêu gọi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra cho tới khi tất cả các nghi phạm liên quan bị bắt giữ.

Ngày 26-9-2022, chính quyền Đan Mạch phát hiện vụ nổ đường ống Nord Stream, dẫn tới rò rỉ khí và khiến 3 ống dẫn khí không thể hoạt động.

Trước đó, Nga hồi đầu tháng 9-2022 đã dừng vô thời hạn đường ống Nord Stream 1. Moscow nêu lý do các biện pháp trừng phạt của phương Tây ngăn cản Nga tiếp cận các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động bảo trì.

Cả Nga và phương Tây đều xác định vụ nổ đường ống Nord Stream là hành vi phá hoại. Đức, Thuỵ Điển và Đan Mạch hợp tác điều tra vụ việc, trong khi Nga cũng tự mình tiến hành điều tra.

Tháng 8-2024, giới chức Đức kết luận rằng 5 người đàn ông và 1 người phụ nữ, do đối tượng tên Volodymyr – một huấn luyện viên lặn người Ukraine – cầm đầu là nhóm nghi phạm gài thuốc nổ phá huỷ đường ống Nord Stream.

Nghi phạm Volodymyr được cho là từng sống ở Ba Lan và Đức đã đề nghị giới chức Warsaw bắt giữ đối tượng này từ tháng 6-2024, theo hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, nghi phạm Volodymyr đã trốn khỏi Ba Lan hồi tháng 7-2024 qua khu vực biên giới với Ukraine. Các công tố viên Ba Lan giải thích rằng dù đã Warsaw đã nhận được thông tin từ Berlin nhưng việc nghi phạm chưa bị truy nã đã khiến Ba Lan “không có căn cứ để bắt giữ”.

Hiện chưa rõ tung tích của nghi phạm Volodymyr.