Ông Zelensky ký lệnh trừng phạt thân nhân ông Putin và đồng minh Điện Kremlin 24/08/2025 05:59

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh trừng phạt thân nhân người đồng cấp Nga Vladimir Putin và đồng minh thân cận của Điện Kremlin, nói sắp có đảm bảo an ninh mấy ngày tới.

Ngày 23-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ký hai sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức liên quan chiến sự Nga-Ukraine, theo tờ The Kyiv Independent.

Các biện pháp này, dựa trên quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, mở rộng lệnh hạn chế tới những nhân vật trong vòng thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như các công ty dính líu tới chiến sự.

Sắc lệnh trừng phạt thứ nhất đồng bộ hóa các biện pháp trừng phạt của Ukraine với Canada năm 2025, nhắm vào 139 cá nhân và pháp nhân.

Danh sách bao gồm người thân và cộng sự gần gũi của ông Putin. Một số doanh nhân và nhân vật thân Điện Kremlin có vai trò tài trợ chiến tranh cũng nằm trong danh sách.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Sắc lệnh thứ hai áp đặt lệnh hạn chế với 28 công dân nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ chính quyền Nga kiểm soát các vùng lãnh thổ Ukraine. Ông Zelensky cho biết Ukraine đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật của các nước đối tác để buộc những cá nhân này chịu trách nhiệm.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản trong 10 năm, cấm nhập cảnh, hạn chế thương mại và vận chuyển,...

Một số doanh nghiệp Nga cũng bị trừng phạt, gồm nhà sản xuất mỹ phẩm và hóa chất gia dụng Arnest Group, hãng bia Baltika, công ty năng lượng Unipro, tập đoàn logistics và hạ tầng dầu khí Oteko cùng nhiều doanh nghiệp khác. Các công ty này đối mặt đóng băng tài sản, cấm chuyển giao công nghệ, tham gia dự án chung và các hạn chế khác.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Cũng trong ngày 23-8, ông Zelensky cho biết sẽ có “những diễn biến mới” về các cam kết an ninh “trong những ngày tới".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X về cuộc trao đổi với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, ông Zelensky cho hay hai bên đã thảo luận về vấn đề bảo đảm an ninh, đồng thời nói thêm: “Hiện các nhóm của Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu đang xây dựng kiến trúc an ninh. Tất cả nội dung sẽ sẵn sàng trong vài ngày tới".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và ông Andriy Yermak - Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine - đã gặp nhau ngày 22-8 để thảo luận về kế hoạch an ninh hậu chiến.

Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp, Đức, Ý và Phần Lan cũng tham gia cuộc họp ngày 22-8, cùng đại diện NATO và Ủy ban châu Âu. Theo dự kiến, các nhóm sẽ hoàn thiện kế hoạch vào cuối tuần tới.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng không thể bàn về các cam kết an ninh cho Ukraine nếu thiếu sự tham gia của Nga.

Moscow cũng đã bác bỏ đề xuất triển khai binh sĩ châu Âu tại Ukraine, coi đây là một hình thức “can thiệp quân sự nước ngoài” mà Nga sẽ không chấp nhận, ông Lavrov nhấn mạnh ngày 21-8.