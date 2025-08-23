Lật xe chở 52 du khách trên cao tốc Mỹ, 5 người thiệt mạng 23/08/2025 09:31

(PLO)- Chiếc xe chở 52 du khách, hầu hết là người nước ngoài lật trên đường cao tốc khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Một vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng đã xảy ra trên một tuyến đường cao tốc ở bang New York (Mỹ) ngày 22-8, khiến 5 du khách thiệt mạng và hàng chục người bị thương, theo đài CNN.

Cảnh sát bang New York cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 20 phút trưa (giờ địa phương) tại Đường cao tốc liên bang số 90 đoạn nằm gần thị trấn Pembroke, phía đông TP Buffalo.

Tại thời điểm xảy ra vụ lật xe nghiêm trọng, chiếc xe khách đang đi từ Thác Niagara trở về TP New York, chở 54 người gồm 52 du khách, 1 tài xế và 1 nhân viên công ty du lịch. Hầu hết du khách là người nước ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng trên đường cao tốc gần thị trấn Pembroke, bang New York (Mỹ). Ảnh: Lauren Petracca/TH e New York Times

Người phát ngôn của Cảnh sát bang New York - ông James O’Callaghan cho biết nhiều hành khách bị hất văng ra khỏi chiếc xe vì được cho là đã không thắt dây an toàn trước khi xe xuất phát. Chiếc xe sau đó cũng bị hư hỏng nặng.

Cảnh sát cho biết các du khách gặp nạn có độ tuổi từ 1 đến 74 tuổi, không có trẻ em thiệt mạng sau vụ lật xe. Danh tính của 5 nạn nhân thiệt mạng đều chưa được công bố.

Công tác cứu hộ những hành khách bị mắc kẹt kéo dài suốt buổi chiều cùng ngày. Các nạn nhân bị thương được đưa đến 2 bệnh viện địa phương để điều trị, trong đó có nhiều hành khách chịu thương tích đáng kể.

Các nhà điều tra tin rằng tài xế đã “bị phân tâm, mất lái, xử lý quá đà và cuối cùng lao vào làn đường bên phải”, dẫn đến vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng. Tài xế vẫn còn sống và đang hợp tác điều tra với các nhà chức trách địa phương.

Đại tá Andre J. Ray thuộc Cảnh sát bang New York cho biết nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn lật xe trên đường cao tốc vẫn đang được điều tra, nhưng lỗi cơ học cũng như khả năng tài xế bị mất khả năng điều khiển đột ngột hoặc say xỉn đã bị loại trừ.

Thống đốc bang New York - bà Kathy Hochul trong một bài đăng trên mạng xã hội X đã gọi vụ tai nạn là “bi thảm” và cho biết lực lượng cứu hộ “đang làm việc để giải cứu và hỗ trợ tất cả những người có liên quan” vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng này.