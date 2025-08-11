VIDEO: Nín thở màn cảnh sát rượt bắt quái xế phóng xe hơn 200 km/giờ giữa khu dân cư 11/08/2025 10:13

(PLO)- Bị cảnh sát giao thông rượt bắt, nghi phạm có lúc đã tăng tốc tới hơn 209 km/giờ và thực hiện nhiều động tác đánh lái nguy hiểm.

Cảnh sát giao thông tại TP Saint Paul (bang Minnesota, Mỹ) đã thành công bắt giữ một nghi phạm nguy hiểm sau nhiều phút rượt đuổi, có lúc xe của nghi phạm tăng tốc lên tới hơn 200 km/giờ, kênh Fox9 đưa tin.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Ramsey (bang Minnesota), cuộc rượt bắt diễn ra vào khoảng nửa đêm, trong những giờ đầu của ngày 9-8 (theo giờ địa phương) dọc theo phố West Seventh.

Cảnh sát giao thông ở TP Saint Paul (bang Minnesota, Mỹ) rượt bắt quái xế hôm 9-8. Nguồn: VP CẢNH SÁT TRƯỞNG RAMSEY

Video từ camera hành trình của xe cảnh sát giao thông cho thấy nghi phạm phóng nhanh, bẻ cua gắt, nhiều lần đánh lái nguy hiểm, lấn vào làn đường ngược chiều, vượt đèn đỏ.

Cảnh sát cho biết đã có lúc tốc độ xe của nghi phạm chạy với tốc độ lên tới 209 km/giờ.

Xe của nghi phạm đã bị xe cảnh sát giao thông húc vào 1 lần nhưng vẫn chạy tiếp. Khi bị húc lần thứ 2, xe của nghi phạm bị chệch hướng và người này chọn để lại xe rồi bỏ chạy vào khu dân cư.

Nghi phạm bỏ lại xe chạy về phía khu dân cư hòng lẩn trốn cảnh sát sau cuộc rượt đuổi trên đường phố Saint Paul hôm 9-8. Ảnh: FOX9

Cảnh sát tiếp tục rượt bắt quái xế này ngay sau đó.

Nghi phạm được xác định là một người đàn ông 25 tuổi, có nhiều tiền án như hành hung, lái xe khi say rượu, nhiều lần lái xe khi bằng lái đã bị thu hồi và bỏ trốn, chống người thi hành công vụ.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Ramsey không nói rõ hôm 9-8, nghi phạm này đã vi phạm lỗi gì trước khi bị truy đuổi. Chưa rõ, người này sẽ đối mặt những cáo buộc nào.