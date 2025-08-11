VIDEO: Nhói lòng gấu mẹ không nỡ bỏ lại con đang thoi thóp vì bị xe tông 11/08/2025 10:00

(PLO)- Một con gấu mẹ không nỡ bỏ lại con của mình sau khi con vật nhỏ thoi thóp vì bị một chiếc xe tông trúng khi đang sang đường.

Người dân tại bang Madhya Pradesh (miền trung Ấn Độ) đã ghi lại được hình ảnh đầy xót xa khi một con gấu mẹ không nỡ bỏ lại con của mình sau khi chú gấu nhỏ bị thương do một chiếc xe tông trúng, tờ Times of India đưa tin hôm 9-8.

Vụ việc xảy ra vào tối 6-8 trên một đoạn đường xuyên rừng ở Madhya Pradesh, khi một chiếc xe chạy quá tốc độ tông trúng một gia đình gấu gồm 1 gấu mẹ và 3 gấu con đang sang đường.

Times of India cho biết rằng vụ việc xảy ra ở huyện Bhapol (miền trung Madhya Pradesh), song “Indian Wild Animals” – tài khoản đầu tiên chia sẻ video lên mạng xã hội – nói rằng được ghi lại tại bìa rừng ở huyện Shahdol (miền đông Madhya Pradesh).

Gấu mẹ và 2 con nhỏ may mắn không bị thương, nhưng chú gấu con còn lại đã bị thương rất nghiêm trọng, gần như không còn cử động được.

Gấu mẹ không nỡ bỏ lại con của mình sau khi con vật nhỏ thoi thóp vì bị xe tông trúng ở bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) vào tối 6-8. Nguồn: TIMES OF INDIA



Vụ việc khiến đoạn đường bị tắc nghẽn gần 1 giờ khi mà gấu mẹ cố gắng kéo đứa con đang thoi thóp của mình ra khỏi đường. Khi đó, 1 trong 2 chú gấu con không bị thương vẫn bám chặt vào người mẹ và chú gấu còn lại đứng bên vệ đường.

Khi nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm đã tới hiện trường và bắt đầu nỗ lực cứu chữa chú gấu con nhưng con vật đã mất vào sáng 7-8. Gấu mẹ và 2 con gấu con đã được đưa trở lại rừng ngay trong đêm 6-8.

Theo Times of India, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được chiếc xe gây tai nạn.

“Indian Wild Animals” nhấn mạnh rằng “thảm kịch này cho thấy nhu cầu cấp thiết về việc kiểm soát tốc độ tốt hơn, các biện pháp an toàn đường bộ và tôn trọng động vật hoang dã trên các tuyến đường rừng”.