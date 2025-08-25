Phó Tổng thống Vance: Nga ‘nhượng bộ đáng kể’ về bảo đảm an ninh cho Ukraine 25/08/2025 05:23

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Nga đã đưa ra “những nhượng bộ đáng kể” hướng tới một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, bao gồm vấn đề đảm bảo an ninh cho Kiev.

Ngày 24-8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Nga đã đưa ra “những nhượng bộ đáng kể” hướng tới một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine, và ông tin rằng đã có tiến triển, dù chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy xung đột sắp kết thúc, theo hãng tin Reuters.

Trả lời phỏng vấn với đài NBC, ông Vance nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một số nhượng bộ, trong đó có việc Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh hậu xung đột, để một thỏa thuận hòa bình.

“Tôi nghĩ rằng Nga đã có những nhượng bộ đáng kể đối với Tổng thống [Mỹ Donald Trump] lần đầu tiên trong ba năm rưỡi của cuộc xung đột này” - ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng Nga đã đưa ra “những nhượng bộ đáng kể” hướng tới một thỏa thuận hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: Alex Tabet / NBC News

“Họ [Nga] đã thừa nhận rằng sẽ không thể thay đổi được chính quyền tại Kiev như mong muốn ban đầu. Và điều quan trọng là họ cũng đã công nhận sẽ có một hình thức bảo đảm an ninh cho Ukraine” - phó tổng thống Mỹ nói thêm.

Hôm 22-8, Tổng thống Trump tái cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt Nga nếu không có tiến triển hướng tới một giải pháp hòa bình cho Ukraine trong vòng hai tuần.

Liên quan vấn đề này, ông Vance nói rằng các biện pháp trừng phạt sẽ được cân nhắc tùy từng trường hợp, đồng thời thừa nhận rằng các hình phạt mới khó có khả năng khiến Nga đồng ý ngừng bắn với Ukraine.

Ông Vance dẫn chứng việc Tổng thống Trump trong tháng này công bố áp thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, nhằm trừng phạt New Delhi vì mua dầu Nga, như một loại đòn bẩy kinh tế sẽ được dùng để thúc đẩy hòa bình.

“Tổng thống đã cố làm rõ rằng Nga có thể được tái hòa nhập vào nền kinh tế thế giới nếu họ chấm dứt các cuộc tấn công, nhưng họ sẽ tiếp tục bị cô lập nếu không chịu dừng tay” - ông Vance nhấn mạnh.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của Phó Tổng thống Vance.

Trả lời phỏng vấn với NBC, phát sóng ngày 24-8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Nga sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vì ông là “người đứng đầu trên thực tế” ở Kiev, nhưng mọi thỏa thuận hòa bình chỉ có thể do một đại diện hợp pháp của Ukraine ký kết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: SPUTNIK

Ông Lavrov không loại trừ khả năng có cuộc đối thoại trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky. Tuy nhiên, ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng những nền tảng cần thiết cho các cuộc đối thoại như vậy vẫn chưa được chuẩn bị.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc hơn một năm trước, và Ukraine chưa thể tổ chức bầu cử mới vì thiết quân luật. Nga từ đó tuyên bố ông Zelensky “không còn hợp pháp”.

Ông Lavrov cũng cho rằng việc ông Zelensky kêu gọi gặp ông Putin “cơ bản chỉ là một trò chơi” nhằm củng cố tính chính danh của mình.

“Một trò chơi mà ông ấy rất giỏi, vì ông ấy muốn có kịch tính trong mọi việc mình làm. Ông ấy không quan tâm đến thực chất”- theo nhà ngoại giao Nga.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Lavrov.