Trung Quốc tiết lộ quy mô lễ duyệt binh ở Bắc Kinh ngày 3-9 20/08/2025 13:06

(PLO)- Quân đội Trung Quốc cho biết một số vũ khí xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Bắc Kinh kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít sắp tới là các trang bị lần đầu tiên được công bố trước công chúng.

Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc (SCIO) hôm 20-8 đã tổ chức họp báo, tiết lộ nhiều thông tin về lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai diễn ra ngày 3-9 tới, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Trong buổi họp báo, Thiếu tướng Ngô Trạch Kha – Phó Trưởng ban chỉ đạo tổ chức chương trình kỷ niệm – cho biết lễ duyệt binh ở Bắc Kinh sắp tới sẽ cho thấy “diện mạo mới của Quân Giải phóng Nhân dân [Trung Quốc]” trong không khí chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập lực lượng này.

Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức duyệt binh sau khi nước này “tiến hành toàn diện công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc trên một hành trình mới”.

Buổi họp báo ngày 20-8 về lễ duyệt binh ở Bắc Kinh ngày 3-9 (theo thứ tự từ trái sang phải: bà Thọ Tiểu Lệ - người phát ngôn SCIO, Thiếu tướng Ngô Trạch Kha và Thiếu tướng Từ Quý Trung). Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Ngô cho biết chương trình kỷ niệm ngày 3-9 dự kiến kéo dài 70 phút, bao gồm phần duyệt binh và diễu binh trên quảng trường Thiên An Môn (Bắc Kinh).

Thiếu tướng Từ Quý Trung – Phó Giám đốc điều hành Văn phòng Bộ Tư lệnh Chiến khu Trung ương của quân đội Trung Quốc – cho biết lễ duyệt binh sẽ “quy tụ hàng chục nghìn quân nhân, hàng trăm máy bay và hàng trăm thiết bị mặt đất”.

Đội hình trang bị tham gia lễ duyệt binh ở Bắc Kinh sẽ được tổ chức theo các chiến lược tác chiến chung mang tính thực tiễn, gồm các nhóm tác chiến trên bộ, trên biển, phòng không và tên lửa, trên không gian mạng, lực lượng trang bị không người lái, các lực lượng hỗ trợ và các nhóm tiến công chiến lược.

Theo ông Ngôn, quân đội Trung Quốc dự kiến sẽ phô diễn “những thiết bị tối tân nhất, đại diện cho sự phát triển của chiến tranh hiện đại” cùng với một số “bảo vật quốc gia” của lực lượng vũ trang.

Lực lượng không quân tham gia duyệt binh bao gồm lễ duyệt binh sẽ được tổ chức một cách có hệ thống và theo các module, bao gồm máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm tiên tiến, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận tải… Các trang bị tiên tiến khác bao gồm vũ khí siêu thanh, tên lửa chiến lược cùng các trang bị thông minh.

Ông Ngô lưu ý rằng đây đều là những trang bị chủ lực trong quân đội Trung Quốc, một số đã là “ngôi sao được mọi người chú ý”, số khác là những trang bị lần đầu được công bố trước công chúng.

Ông Ngô cho biết hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm ngày 3-9 đã cơ bản hoàn tất và các loại khí tài sẽ sớm được công bố cụ thể.