Kinh hoàng xả súng tại nhà thờ Mỹ khiến gần 20 trẻ em thương vong 28/08/2025 05:58

(PLO)- Nghi phạm thực hiện vụ xả súng tại nhà thờ khiến 2 trẻ em thiệt mạng và 17 người bị thương đã để lại thông điệp kích động "Giết Donald Trump" trước khi tự sát.

Ngày 27-8 xảy ra một vụ xả súng tại một nhà thờ Công giáo ở TP Minneapolis (bang Minnesota) đã khiến 2 trẻ em thiệt mạng và 17 người bị thương, theo đài CBS News.

Cảnh sát trưởng Minneapolis - ông Brian O'Hara cho biết chính quyền đã kích hoạt phản ứng thực thi pháp luật quy mô lớn tại Nhà thờ Công giáo Annunciation tại Phố West 54, giữa đại lộ Harriet và Garfield vào khoảng 8 giờ 30 sáng (giờ địa phương). Theo ông O'Hara, cơ sở này được xây kết nối với một tòa nhà trường học.

Ông O'Hara cho biết tay súng tiếp cận từ bên ngoài nhà thờ, mặc áo đen và bắn súng trường qua cửa sổ nhà thờ về phía trẻ em và các tín đồ khi những người này đang ngồi trên ghế dài cũng như những người đang bước vào nhà thờ. Nghi phạm cũng sử dụng một khẩu súng hoa cải và một khẩu súng lục mà đối tượng mới mua một cách hợp pháp dạo gần đây.

Sau khi gây án, nghi phạm đã nổ súng tự sát phía sau nhà thờ.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường vụ án xả súng tại nhà thờ Annunciation. Ảnh: AFP

Ông O'Hara cho biết một bé 8 tuổi và một bé 10 tuổi đã thiệt mạng khi đang ngồi trên ghế nhà thờ. Trong số 17 người bị thương, có 14 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và 3 giáo dân ngoài 80 tuổi.

Ít nhất bảy nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch khi được đưa đến bệnh viện gần đó. Ông O'Hara cho biết tất cả những người bị thương đều có khả năng sống sót.

Nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết nghi phạm là Robin Westman, 23 tuổi, người ở vùng ngoại ô Minneapolis. Mẹ của nghi phạm Westman trước đây cũng làm việc tại nhà thờ Annunciation và hiện đã nghỉ hưu.

Ông O'Hara cho biết nghi phạm không có tiền án tiền sự, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đang khám xét 4 khu vực nghi là liên quan vụ xả súng.

Khi vụ xả súng xảy ra, một số video được nghi phạm cài giờ đã được đăng trên YouTube, trong đó có viết những thông điệp kích động trên các băng đạn và một trong những thông điệp có nội dung "Giết Donald Trump". Một số lời nhắn nhủ khác cũng được viết trên băng đạn như "Vì trẻ em" và "Chúa của các ngươi ở đâu".

Ông O'Hara cũng nói thêm rằng cơ quan chức năng đã thấy các video mà nghi phạm đăng tải. Hiện nội dung này đã gỡ xuống và đang được xem xét.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social rằng ông đã được "thông báo đầy đủ về vụ xả súng bi thảm ở Minneapolis, Minnesota".

"Cục điều tra liên bang (FBI) đã nhanh chóng phản ứng và họ đang có mặt tại hiện trường. Nhà Trắng sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc khủng khiếp này. Xin hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người liên quan" - ông Trump cho hay.