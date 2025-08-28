Ukraine bổ nhiệm tân đại sứ tại Mỹ 28/08/2025 05:49

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh bổ nhiệm bà Olha Stefanishyna làm tân Đại sứ Ukraine tại Mỹ, nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác quốc phòng và thực hiện các thỏa thuận an ninh với Washington.

Ngày 27-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết đã bổ nhiệm cựu Phó Thủ tướng Olha Stefanishyna làm tân Đại sứ Ukraine tại Mỹ, theo tờ The Kyiv Independent.

“Các thủ tục chính thức đã hoàn tất, hôm nay tôi ký sắc lệnh bổ nhiệm đại sứ. Tôi đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm để làm mới hoạt động của đại sứ quán, quan trọng nhất là thực hiện đầy đủ mọi thỏa thuận với Washington. Ở nhiều khía cạnh, bảo đảm an ninh lâu dài của Ukraine phụ thuộc vào quan hệ với Mỹ” - ông Zelensky cho hay.

Ông Zelenky nhấn mạnh tân đại sứ cần tích cực thúc đẩy các thỏa thuận quốc phòng Mỹ-Ukraine, bao gồm mua sắm máy bay không người lái và những lĩnh vực hợp tác khác.

Tân Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna. Ảnh: pravo.ua

Bà Olha Stefanishyna là một nhà ngoại giao dày dạn kinh nghiệm, chuyên gia về hội nhập châu Âu và Châu Âu-Đại Tây Dương. Bà được cử làm đặc phái viên tại Mỹ từ ngày 17-7.

Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao từ năm 2020, gồm Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và Châu Âu-Đại Tây Dương và từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp năm 2024.

Ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn tới bà Oksana Markarova, người đã đại diện Ukraine tại Washington trong suốt những năm chiến sự toàn diện, đồng thời cho biết ông mời bà tiếp tục ở lại trong ê-kíp.

Trong bài đăng ngày 27-8, bà Markarova cho biết bà kết thúc nhiệm kỳ sau 10 năm làm việc công vụ, chia đều giữa Bộ Tài chính và công tác ngoại giao. Bà nêu những thành tựu như huy động hơn 100 tỉ USD hỗ trợ từ Mỹ, thúc đẩy chuyển giao vũ khí và gói trừng phạt, xây dựng quan hệ khu vực, và thành lập Ukraine House tại Washington.

“Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã thiết lập, duy trì và củng cố được sự ủng hộ lưỡng đảng dành cho Ukraine tại Quốc hội và trong lòng người dân Mỹ” - bà Markarova cho hay, đồng thời khẳng định sẽ tích cực hỗ trợ người kế nhiệm Olha Stefanishyna, nhấn mạnh “thành công của đại sứ Ukraine tại Washington cũng là thành công của Ukraine".

Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Ukraine ở thời điểm then chốt, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine.

Nhà Trắng đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Zelensky như bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán hòa bình.

Ông Trump gặp Putin tại bang Alaska (Mỹ) ngày 15-8, sau đó họp riêng với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng ngày 18-8. Từ đó đến nay, chưa đạt được tiến triển rõ rệt nào.