Xả súng nghi tranh chấp băng nhóm tại quán bar ở New York, 12 người thương vong 18/08/2025 09:23

(PLO)- Cảnh sát TP New York cho biết có đến 4 nghi phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại một quán bar đông đúc ở thành phố này vào rạng sáng, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương.

Cảnh sát TP New York (bang New York, Mỹ) đang truy tìm thủ phạm gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại một quán bar ở quận Brooklyn, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 9 người bị thương, theo đài CBS.

Sở cảnh sát TP New York cho biết có tới 4 nghi phạm đã nổ súng bên trong quán Taste of the City Lounge đông đúc vào rạng sáng 17-8 (giờ địa phương).

Cảnh sát trưởng TP New York - bà Jessica Tisch cho biết cảnh sát đã nhận được nhiều cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 3 giờ rưỡi sáng. Sau khi đến hiện trường, cảnh sát đã thấy nhiều nạn nhân gục bên trong quán.

Vụ xả súng kinh hoàng được cho liên quan hoạt động của các băng nhóm. Bà Tisch nói rằng có khả năng một vụ tranh chấp là nguyên nhân khiến các nghi phạm gây ra vụ xả súng hàng loạt.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ xả súng kinh hoàng tại quận Brooklyn, TP New York (Mỹ). Ảnh: Kyle Mazza/ANADOLU AGENCY

3 người đàn ông đã được xác nhận tử vong có độ tuổi từ 19 đến 35 tuổi. 9 người gồm cả nam và nữ từ 19 đến 61 tuổi đã được đưa đến bệnh viện với thương tích không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong quá trình điều tra sơ bộ ban đầu, cảnh sát đã thu giữ ít nhất 42 vỏ đạn khác nhau bên trong quán. Họ cũng phát hiện một khẩu súng bị bỏ lại ở giao lộ gần hiện trường xảy ra vụ xả súng hàng loạt, nhưng chưa rõ liệu khẩu súng này có liên quan vụ xả súng hay không.

Các điều tra viên vẫn đang cố gắng thu thập video giám sát nhằm truy tìm tung tích của nghi phạm. Thị trưởng TP New York - ông Eric Adams kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về 4 nghi phạm vụ xả súng ở Brooklyn cần liên lạc với cảnh sát ngay lập tức.

Thị trưởng Adams lưu ý rằng đây là vụ xả súng hàng loạt chết người thứ 2 xảy ra tại thành phố này trong vòng 3 tuần qua.

Trước đó, một vụ xả súng kinh hoàng cũng đã diễn ra tại một toà nhà 44 tầng trên đại lộ Park thuộc khu Manhattan của TP New York (Mỹ) vào tối 28-7 (giờ địa phương), khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 sĩ quan cảnh sát, theo đài CNN.