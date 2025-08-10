Náo loạn xả súng tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, liên quan vaccine COVID-19 10/08/2025 07:25

(PLO)- Xả súng xảy ra bên ngoài trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ở TP Atlanta (bang Georgia, Mỹ), khiến một cảnh sát thiệt mạng.

Chiều 8-8 (giờ Mỹ) xảy ra xả súng bên ngoài trụ sở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ở TP Atlanta (bang Georgia, Mỹ), khiến một cảnh sát thiệt mạng, tờ The New York Times dẫn thông tin từ giới chức thực thi pháp luật.

Tay súng được phát hiện đã tử vong, nhưng không có dân thường nào bị trúng đạn.

Vào khoảng 5 giờ chiều 8-8, các nhà chức trách nhận được báo cáo về một vụ nổ súng tại một hiệu thuốc đối diện cổng chính trụ sở CDC. Cùng thời điểm đó, ĐH Emory gần đó đã phát đi cảnh báo về tình trạng nổ súng trong khuôn viên trường. Cả Emory và khuôn viên Roybal của CDC đều đã bị phong tỏa.

Cảnh sát trưởng Atlanta - ông Darin Schierbaum cho biết tay súng sau đó bị thương như chưa rõ do trúng đạn trong lúc đấu súng với cảnh sát hay do tự bắn.

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ở TP Atlanta (bang Georgia, Mỹ) ngày 8-8. Ảnh: WSB

Ngày 9-8, Cục Điều tra Georgia xác định nghi phạm là nam giới tên Patrick Joseph White (30 tuổi), sống ở TP Kennesaw, bang Georgia, cách trụ sở CDC khoảng 48 km.

Theo một quan chức cấp cao của cơ quan thực thi pháp luật, ông White dường như đã có mối ám ảnh lâu dài về vaccine. Quan chức cho biết tay súng tin rằng vaccine ngừa COVID-19 là nguyên nhân gây ra các bệnh tật của mình.

Cảnh sát David Rose thuộc Sở Cảnh sát hạt DeKalb là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường và đã thiệt mạng, giới chức cho biết.

Thị trưởng TP Atlanta - ông Andre Dickens gửi “lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Cảnh sát David Rose”.

“Chúng tôi đau buồn cùng gia đình anh ấy. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn thể chính quyền quận DeKalb và sở cảnh sát. Sự ra đi của cảnh sát Rose là một lời nhắc nhở sâu sắc rằng mỗi ngày, các nhân viên thực thi pháp luật đều đặt mình vào nguy hiểm để bảo vệ người khác, và sự cống hiến này xứng đáng được chúng ta tôn trọng và biết ơn” - ông Dickens ra tuyên bố.

Thống đốc bang Georgia - ông Brian Kemp ngày 9-8 cũng ca ngợi lực lượng cảnh sát vì đã phản ứng nhanh chóng và hiệu quả.

Ông Kemp nhắc đến một vụ xả súng khác ở Georgia hôm 6-8 khi một trung sĩ Lục quân đã nổ súng vào đơn vị của mình tại một căn cứ quân sự ở TP Hinesville khiến năm binh sĩ bị thương.

“Trong tuần này, hai lần những kẻ tội phạm mất trí đã nhằm vào những người dân Georgia vô tội” - theo tuyên bố của ông Kemp.

“Mỗi lần như vậy, những nhân viên ứng cứu dũng cảm đã lao vào nguy hiểm để khống chế kẻ nổ súng và cứu mạng người, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của họ” - vị thống đốc nói thêm.