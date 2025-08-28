Mỹ trừng phạt mạng lưới hỗ trợ tài chính cho Triều Tiên 28/08/2025 06:56

(PLO)- Mỹ trừng phạt các cá nhân và thực thể liên quan mạng lưới hỗ trợ tài chính cho các chương trình vũ khí, tên lửa của Triều Tiên.

Ngày 27-8, Bộ Tài chính Mỹ thông báo lệnh trừng phạt 2 cá nhân và 2 công ty với cáo buộc liên quan mạng lưới gian lận trong lĩnh vực công nghệ thông tin hỗ trợ cho các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Theo thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ này đã áp lệnh trừng phạt lên công dân Nga Vitaliy Sergeyevich Andreyev, công dân Triều Tiên Kim Ung-sun, công ty công nghệ mạng Shenyang Geumpungri có trụ sở tại Trung Quốc và công ty thương mại Korea Sinjin có trụ sở tại Bình Nhưỡng.

Bộ Tài chính Mỹ. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo phía Mỹ, những cá nhân và thực thể này bị trừng phạt do có vai trò trong một chương trình tuyển dụng nhân viên công nghệ thông tin phục vụ cho các mục đích của Triều Tiên.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính John K. Hurley nói rằng Triều Tiên tiếp tục nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp Mỹ thông qua các chương trình lừa đảo liên quan nhân viên công nghệ thông tin ở nước ngoài, vốn là những người đánh cắp dữ liệu và đòi tiền chuộc.

Theo phía Mỹ, Triều Tiên dùng nhân viên công nghệ thông tin ở nước ngoài để tạo doanh thu cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của mình, vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Các nhóm nhân viên công nghệ thông tin thường sử dụng tài liệu, giấy tờ giả do đánh cắp được để xâm nhập vào các công ty hợp pháp, bao gồm ở Mỹ và các nước đồng minh, sau đó đòi tiền chuộc.

Trong một số trường hợp, những nhân viên này cũng đã bí mật đưa phần mềm độc hại vào mạng công ty để đánh cắp dữ liệu độc quyền và nhạy cảm.

Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên.