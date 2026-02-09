Ngựa hoang Mông Cổ chuẩn bị tỏa sáng tại vườn thú Đài Loan dịp Tết 09/02/2026 15:00

(PLO)- Một vườn thú Đài Loan đang tìm cách thu hút sự chú ý của du khách trong dịp Tết Nguyên đán bằng một loài ngựa từng bị tuyệt chủng.

Vườn thú hàng đầu của Đài Loan đang tìm cách thu hút sự chú ý trong dịp Tết Nguyên đán năm nay bằng những nỗ lực bảo tồn một loài ngựa nguy cấp có nguồn gốc từ Trung Á, từng bị tuyệt chủng trong tự nhiên, hãng Reuters đưa tin.

Các hoạt động chào đón năm Bính Ngọ tại Vườn thú Đài Bắc sẽ hướng sự quan tâm tới 4 cá thể ngựa Przewalski của vườn thú. Loài ngựa này được đặt theo tên một nhà địa lý học người Nga, người lần đầu phát hiện loài ngựa này vào cuối thế kỷ 19 trong phạm vi phân bố đã bị thu hẹp ở miền tây Mông Cổ.

Cá thể ngựa Przewalski tại Vườn thú Đài Bắc. Ảnh: Vườn thú Đài Bắc

“Du khách sẽ nhìn những con ngựa này và nghĩ rằng vì là năm Ngọ nên ‘tôi muốn tìm hiểu về loài ngựa’” người - chăm sóc thú Chen Yun-chieh, người đã gắn bó với đàn ngựa suốt năm năm qua, nói.

“Điều hạnh phúc nhất là mỗi khi tôi xuất hiện, chúng liền chạy lại gần” - ông Chen nói thêm. Ông có mối gắn bó thân thiết với các cá thể ngựa và trong năm nay đã tổ chức các buổi trao đổi nhằm giúp du khách hiểu rõ hơn về chúng.

Ông Chen cũng có nhiều kinh nghiệm chăm sóc các loài nguy cấp khác, như tê giác trắng và hươu cao cổ.

Theo ông Chen, nhiều du khách có thể nhầm lẫn loài ngựa này - còn được gọi là ngựa hoang Mông Cổ - với những chiến mã từng theo Thành Cát Tư Hãn trong các cuộc chinh phạt.

“Nhưng thực ra không phải vậy. Du khách có thể nhân dịp này để biết rằng đây là một loài hoàn toàn khác” - ông nói thêm.

Ngựa Przewalski, thường có màu nâu, thân hình nhỏ và thấp hơn so với ngựa thuần hóa, đã biến mất khỏi tự nhiên vào cuối những năm 1960, dù một số cá thể vẫn được nuôi nhốt.

Thường bị xem là quá hoang dã, không thích hợp để cưỡi, loài ngựa này đã được tái thả tại Trung Quốc, Kazakhstan và miền tây Mông Cổ, và hiện có khoảng 850 cá thể trong khu vực.

Vườn thú Đài Bắc đã hợp tác với Vườn thú Prague của CH Czech, đơn vị theo dõi các nỗ lực nhân giống loài này, nhằm hỗ trợ chiến dịch bảo tồn ngựa trên toàn cầu, trong đó có việc góp phần thu xếp cho đợt tái thả ngựa tại Mông Cổ do phía Czech thực hiện vào năm 2018.