Phát hành bộ tem Tết Bính Ngọ và đồng xu Nhật Mã Phi Vân 07/02/2026 16:11

Chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem Tết Bính Ngọ và đồng xu sưu tầm Nhật Mã Phi Vân.

Hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp Mã đáo thành công và tinh thần Vạn dặm quang minh, hướng tới một năm mới an khang, hanh thông và bứt phá.

Bộ tem Tết Bính Ngọ gồm 2 mẫu tem và 1 blốc, do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế, truyền tải thông điệp Mã đáo thành công. Đây là lời chúc quen thuộc nhưng sâu sắc, gửi gắm niềm tin về một hành trình mới khởi sắc, bền bỉ và thành công.

Hai sản phẩm văn hóa giàu giá trị thẩm mỹ, mang dấu ấn mỹ thuật dân gian đương đại, gửi gắm thông điệp Mã đáo thành công và tinh thần Vạn dặm quang minh. Ảnh: TT.

Trong văn hóa phương Đông, ngựa là linh vật biểu trưng cho sức mạnh, trung thành, kiên nhẫn và may mắn. Từ cảm hứng đó, bộ tem được thể hiện theo phong cách dân gian đương đại, lần đầu tiên đưa hình tượng Ngựa 9 Hồng Mao trong truyền thuyết lên tem Tết Việt Nam.

Hai mẫu tem khắc họa cặp song mã gồm ngựa bạch và ngựa tía mang dàn trống hội đón xuân. Ngựa bạch với dáng vẻ thanh thoát, cõng dàn trống con là hiện thân cho tính âm. Ngựa tía với vóc dáng khỏe khoắn, cõng trống lớn là biểu trưng cho tính dương.

Hai hình tượng ghép lại tạo nên sự hài hòa âm – dương, tượng trưng cho sự cân bằng, thuận hòa và khởi đầu tốt đẹp. Dáng ngựa cúi chào nhau còn gợi lên tinh thần khiêm nhường, trìu mến, lan tỏa không khí gia đình sum vầy trong những ngày đầu năm.

Mẫu blốc tem tiếp tục mở rộng câu chuyện với hình ảnh đàn ngựa tám con phi nước đại. Nổi bật ở trung tâm là hình tượng Thiên lý mã được chắp thêm đôi cánh phượng hoàng. Hình ảnh một chú ngựa quay lại khích lệ đồng đội phía sau như gửi gắm thông điệp đồng hành, nhấn mạnh ý nghĩa mã đáo thành công không chỉ là đích đến mà còn là hành trình sẻ chia.

Song hành cùng bộ tem Tết, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Công ty Tem Bưu chính giới thiệu đồng xu sưu tầm Nhật Mã Phi Vân. Sản phẩm kết hợp hài hòa giữa mỹ thuật tem bưu chính truyền thống và phong cách thiết kế hiện đại.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa Mặt Trời phi vân, đồng xu truyền tải tinh thần dẫn đầu, bứt phá và ánh sáng khai mở, gắn với thông điệp Vạn dặm quang minh. Hình ảnh ngựa sải bước giữa tầng mây tượng trưng cho vận hội mới, cho khát vọng vươn tới những chân trời rộng mở.

Sản phẩm được đặt trong hộp thiết kế riêng với sắc đỏ chủ đạo, gam màu của may mắn và thịnh vượng trong văn hóa Á Đông, phù hợp làm quà tặng dịp Tết. Với số lượng phát hành giới hạn, Nhật Mã Phi Vân hướng tới người sưu tầm, doanh nghiệp và đối tác mong muốn lựa chọn biểu tượng may mắn để khởi đầu năm mới.

Bộ tem Tết Bính Ngọ và đồng xu Nhật Mã Phi Vân không chỉ là sản phẩm chào xuân mà còn là những tác phẩm văn hóa, nơi truyền thuyết và khát vọng hội tụ. Trong nhịp chuyển mình của năm Bính Ngọ 2026, hình tượng ngựa phi vân hiện lên như lời chúc về một năm mới bứt phá, thịnh vượng.