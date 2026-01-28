Triển lãm ảnh Mừng Đảng, Mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng 28/01/2026 17:46

(PLO)- Triển lãm ảnh Mừng Đảng, Mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng trưng bày 100 bức ảnh của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam.

Ngày 28-1, trong không khí chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và năm mới Bính Ngọ 2026, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), đã khai mạc Triển lãm ảnh Mừng Đảng, Mừng Xuân và Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh của các nhà nhiếp ảnh Việt Nam được sáng tác trong thời gian gần đây, thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên đất nước, các lễ hội truyền thống, các di sản văn hoá tiêu biểu.

Các đại biểu tham quan tại triển lãm. Ảnh: VIẾT THỊNH

Đặc biệt là những hình ảnh về đất nước đang đổi mới, phát triển, vươn mình trong vận hội mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện rõ nét tinh thần “vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Triển lãm cũng là dịp để chúng ta cùng nhìn lại những bước tiến quan trọng của đất nước, đồng thời khẳng định niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm khai mạc vào ngày 28-1, kết thúc vào 26-2 tại 29 Hàng Bài, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Đây là những bức ảnh về đất nước đang đổi mới, phát triển. Ảnh: VIẾT THỊNH

Triển lãm đưa người xem đến nhiều không gian, bối cảnh khác nhau. Ảnh: VIẾT THỊNH

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh. Ảnh: VIẾT THỊNH