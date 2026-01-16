Tác giả triển lãm kỷ niệm 50 năm chiến thắng 30-4 nhận Bằng khen của UBND TP.HCM 16/01/2026 13:49

(PLO)- Đóng vai trò trong việc tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30-4-1975 , họa sĩ Lê Hữu Hiếu vừa được nhận Bằng khen.

UBND TP.HCM vừa tặng Bằng khen cho họa sĩ Lê Hữu Hiếu vì đã có đóng góp trong các sự kiện chính trị nổi bật của TP.HCM.

Việc khen thưởng được thực hiện trên cơ sở đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ghi nhận vai trò của họa sĩ Lê Hữu Hiếu trong tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30-4-1975.

Đây là một trong những hoạt động văn hóa được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Toàn bộ cấu trúc nghệ thuật của triển lãm sử dụng một ngôn ngữ thị giác mạnh mẽ. Ảnh: HH

Triển lãm Từ chiến thắng Bạch Đằng đến Đại thắng 30-4-1975 diễn ra từ ngày 19-4 đến 1-5-2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, theo hình thức sắp đặt nghệ thuật ngoài trời.

Không gian triển lãm gồm hệ thống tác phẩm quy mô lớn với 27 tượng kim loại đúc bằng nhôm nguyên khối, cao từ 3,3 m đến 4,5 m; một bức tranh sơn mài dài 9,5 m, cao 4 m, ghép từ 18 tấm, trên bề mặt khắc Hịch tướng sĩ; cùng 30 cọc gỗ chạm khắc nội dung Hịch tướng sĩ, bên ngoài phủ sơn mài, cao từ 5,6 m đến 9 m.

Trong không gian trưng bày, một cọc gỗ trung tâm cao 9,5 m được sơn son đỏ, bên cạnh là mô hình xe tăng M24 Chaffee treo ngược trên bãi cọc.

Các tác phẩm được bố trí thành một tuyến tham quan liên hoàn, kết nối hình tượng chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử với mốc Đại thắng 30-4-1975.

Hoạ sĩ Lê Hữu Hiếu, cho biết nhiều ý tưởng về cuộc triển lãm đã được anh ấp ủ suốt hơn một thập kỷ.

Các tác phẩm được bố trí thành một tuyến tham quan liên hoàn, kết nối hình tượng chiến thắng Bạch Đằng trong lịch sử với mốc Đại thắng 30-4-1975. Ảnh: HH

Chuyến thăm bãi cọc Bạch Đằng năm 2010 để lại dấu ấn sâu sắc, thôi thúc anh đi tìm chất liệu, hồi sinh tinh thần thủ công truyền thống, tự tay tham gia từ thiết kế đến chế tác, cùng sự hỗ trợ của các nghệ nhân làng đúc nhôm Nam Định.

Những tác phẩm vì thế không chỉ mang giá trị mỹ thuật mà còn là kết quả của một hành trình lao động sáng tạo bền bỉ.

Triển lãm nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa khi thu hút hơn 2 triệu lượt khách tham quan, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, được nhiều tour du lịch đưa vào hành trình trải nghiệm, đồng thời nhận sự quan tâm của truyền thông trong nước và quốc tế như Hot Press (Ireland), Monocle (Anh)…

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, triển lãm thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan trong thời gian diễn ra, góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử và tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại khu vực trung tâm TP.

Họa sĩ Lê Hữu Hiếu nhận Bằng khen của UBND TP.HCM. Ảnh: HH

Chia sẻ sau khi nhận Bằng khen, họa sĩ Lê Hữu Hiếu cho biết anh trân trọng sự ghi nhận của UBND TP.HCM đối với những đóng góp của cá nhân trong các hoạt động văn hóa, đồng thời coi đây là động lực để tiếp tục theo đuổi các dự án nghệ thuật gắn với lịch sử và di sản.

Sau triển lãm tại TP.HCM, họa sĩ Lê Hữu Hiếu tiếp tục tổ chức triển lãm sắp đặt Bạch Đằng tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, với hệ thống tượng kim loại kích thước lớn được trưng bày dài hạn trong không gian đô thị ven biển.

Họa sĩ Lê Hữu Hiếu sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh, từng tham gia nhiều triển lãm trong nước và quốc tế, trong đó có Venice Biennale và Florence Biennale.