Khai mạc triển lãm 'Đồng chí Trần Quốc Hoàn- Cuộc đời và sự nghiệp' 18/01/2026 19:06

(PLO)- Triển lãm trưng bày hơn 850 tài liệu, hiện vật và hình ảnh quý, tái hiện toàn diện cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với sự nghiệp cách mạng và lực lượng CAND.

Chiều 18-1, tại Hà Nội, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Cuộc đời và sự nghiệp”, nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn (23/01/1916 - 23/01/2026).

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ khai mạc. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND), lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Lương Tam Quang- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ Khai mạc triển lãm.

Triển lãm trưng bày hơn 850 tài liệu, hiện vật và hình ảnh quý, được tuyển chọn công phu, khoa học, tái hiện một cách sinh động, toàn diện cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến đặc biệt xuất sắc của đồng chí Trần Quốc Hoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và lực lượng CAND.

Các đại biểu tại Lễ khai mạc triển lãm “Đồng chí Trần Quốc Hoàn- Cuộc đời và sự nghiệp”.

Đồng chí Trần Quốc Hoàn, tên khai sinh Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23-1-1916 tại Nghệ An - vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Sớm được giác ngộ lý tưởng của Đảng, từ khi mới 14 tuổi, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã tham gia phong trào Học sinh phản đế, dấn thân vào con đường cách mạng đầy gian khổ, hiến dâng trọn đời mình cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Trải qua hơn nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng tin cậy giao phó nhiều trọng trách quan trọng trong những giai đoạn lịch sử đặc biệt cam go. Là Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên, đồng chí Trần Quốc Hoàn đã đặt nền móng cho công tác xây dựng lực lượng, nghiệp vụ của ngành Công an; góp phần xây dựng CAND trở thành lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Bộ Công an, các bộ ngành Trung ương và Phó Bí thư- Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng ngời của người cộng sản chân chính, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân. Sinh thời, Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn từng căn dặn cán bộ, chiến sĩ Công an: “Là người Công an nhân dân, phải biết gác cho dân ngủ ngon, canh cho dân vui chơi, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình.”

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh tại triển lãm không chỉ là chứng tích lịch sử, mà còn là bài học sâu sắc về lý tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ CAND và các tầng lớp Nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đồng chí Trần Quốc Hoàn, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm được bố cục thành 4 phần (diễn ra từ ngày 18 đến hết 25-1, tại trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội) gồm: Đồng chí Trần Quốc Hoàn - Quê hương, gia đình và bạn bè; Đồng chí Trần Quốc Hoàn- Những năm tháng hoạt động cách mạng; Ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với đồng chí Trần Quốc Hoàn; Trải nghiệm triển lãm, với không gian số hóa Di tích lưu niệm Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tại Nghệ An và các nội dung tương tác.