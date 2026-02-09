Phán quyết phúc thẩm vụ án '4,5 tỉ đồng có để vừa cốp xe SH' 09/02/2026 15:37

(PLO)- TAND TP.HCM bác kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm, tuyên bị đơn không phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số tiền đặt cọc là 4,5 tỉ đồng.

Vừa qua, TAND TP.HCM ban hành bản án phúc thẩm (lần 2) vụ án tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn là ông LĐH và bị đơn là vợ chồng ông VQP.

Đây là vụ án mà báo Pháp Luật TP.HCM từng thông tin. Một trong những tình tiết đáng chú ý là việc nguyên đơn cho rằng đã bỏ 4,5 tỉ đồng vào cốp xe SH để giao cho bị đơn nên kiện đòi lại...

Từng bị hủy án để xét xử lại

Theo đó, TAND TP.HCM quyết định không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của TAND Khu vực 3 - TP.HCM, tuyên bị đơn không phải có nghĩa vụ trả cho nguyên đơn số tiền đặt cọc là 4,5 tỉ đồng.

Bị đơn trong vụ án đã liên hệ Thừa phát lại để lập vi bằng để chứng minh 4,5 tỉ đồng không thể bỏ vừa cốp xe SH. Ảnh: HĐ

Tranh chấp hợp đồng đặt cọc xuất phát từ việc bị đơn bán bất động sản cho nguyên đơn. Phía nguyên đơn trình bày sau khi hai bên công chứng hợp đồng đặt cọc thì chiều tối cùng ngày, nguyên đơn đã mang số tiền mặt là 4,5 tỉ đồng để trong túi nilong đen, bỏ vào cốp xe SH màu trắng chạy tới nhà riêng của vợ chồng bị đơn để thanh toán, hai bên không làm biên bản giao nhận tiền.

Phía bị đơn thì lại khẳng định tình tiết này hoàn toàn không có thật, đồng thời cho rằng lời khai phi thực tế về mặt vật lý.

Vụ án trải qua phiên sơ thẩm và phúc thẩm lần đầu, sau đó vào tháng 9-2023, TAND Cấp cao tại TP.HCM (nay là Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM) xét xử giám đốc thẩm và tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại.

Toà Cấp cao khi đó nhận định nguyên đơn trình bày số tiền đặt cọc 4,5 tỉ đồng đã bỏ vào cốp xe SH màu trắng và tới nhà vợ chồng bị đơn để giao tiền, không có giấy tờ ký nhận.

Tuy nhiên, toà án cấp sơ thẩm và phúc thẩm chưa làm rõ số tiền cọc trên đã giao là loại tiền mệnh giá bao nhiêu; xe SH nguyên đơn đã bỏ tiền vào cốp xe là loại xe nào; nếu cho rằng loại tiền có mệnh giá cao nhất là 500.000 đồng thì với số tiền có giá trị lớn như vậy có để được vào cốp không.

Thời điểm đó, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP.HCM cũng kháng nghị và nhận định nguyên đơn khai bỏ 4,5 tỉ đồng vào cốp của chiếc xe SH là không có cơ sở, bởi kích thước của cốp xe SH tương đương kích thước của một cái máy in để bàn, không thể đựng đủ hết số tiền nêu trên (dù mệnh giá tiền cao nhất 500.000 đồng).

Xuất hiện vi bằng mới thể hiện 4,5 tỉ đồng bỏ vừa cốp xe SH

Trước khi xét xử sơ thẩm lại lần 2, bị đơn đã yêu cầu Thừa phát lại đến để thực nghiệm.

Quá trình thực nghiệm, Thừa phát lại đã sử dụng 4,5 tỉ đồng với toàn bộ là mệnh giá các tờ tiền là 500.000 đồng (mệnh giá lớn nhất), được rút trực tiếp từ ngân hàng để đảm bảo là tiền mới, phẳng và chiếm thể tích nhỏ nhất có thể.

Về phương tiện chiếc xe Honda SH có dung tích cốp tương đương toàn bộ quá trình sắp xếp, đưa 90 cọc tiền (mỗi cọc 100 tờ) vào cốp xe. Tuy nhiên, dù đã sắp xếp bằng nhiều cách tối ưu nhất, yên xe vẫn không thể đóng lại được.

Cấp sơ thẩm căn cứ vào kết quả thực nghiệm theo vi bằng và các căn cứ khác để không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Tại phiên xử phúc thẩm lần 2, bất ngờ phía nguyên đơn cung cấp cho HĐXX một vi bằng mới thể hiện 4,5 tỉ đồng cho vừa cốp xe SH. Tuy nhiên, theo HĐXX, các vi bằng do Thừa phát lại lập các bên cung cấp có kết quả trái ngược nhau về việc tự thực hiện kiểm tra số tiền 4,5 tỉ đồng, mệnh giá 500.000 đồng có được chứa đủ trong cốp xe SH Mode hay không.

Xét thấy, trong trường hợp số tiền 4,5 tỉ đồng, mệnh giá 500.000 đồng chứa gọn được trong cốp xe SH mode thì cũng không có chứng cứ nào chứng minh được vào ngày 6-1-2018 nguyên đơn có số tiền trên, nguyên đơn có chở tiền đến nhà bị đơn, có giao tiền cho bị đơn... HĐXX thấy rằng tuy vi bằng được xem là nguồn chứng cứ nhưng trong vụ án này, các vi bằng không phải là chứng cứ chứng minh nguyên đơn đã giao 4,5 tỉ đồng cho bị đơn.

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX đã quyết định không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.