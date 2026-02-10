Tỉnh Nam Jeolla xin lỗi Việt Nam sau phát ngôn của chủ tịch huyện về ‘nhập khẩu phụ nữ’ 10/02/2026 06:07

(PLO)- Tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc) gửi lời xin lỗi tới người dân và phụ nữ Việt Nam sau khi chủ tịch huyện Jindo - ông Kim Hee-soo đề xuất “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam”.

Tỉnh Nam Jeolla (Hàn Quốc) đã đưa ra lời xin lỗi chính thức tới người dân Việt Nam sau khi chủ tịch huyện Jindo - ông Kim Hee-soo gây phản ứng dữ dội vì đề xuất “nhập khẩu phụ nữ Việt Nam” để giải quyết tình trạng suy giảm dân số, tờ Korea Times đưa tin ngày 9-2.

Trong tuyên bố công bố hôm 7-2 dưới danh nghĩa người phát ngôn của tỉnh, chính quyền tỉnh Nam Jeolla cho biết họ “chân thành cúi đầu xin lỗi người dân và phụ nữ Việt Nam”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc sử dụng những thuật ngữ như “nhập khẩu” là “xúc phạm phẩm giá con người, biến phụ nữ thành đối tượng và không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Chủ tịch huyện Jindo (tỉnh Nam Jeolla) Kim Hee-soo phát biểu với người dân ngày 4-2. Ảnh: KOREA TIMES

Tuyên bố nêu rõ những phát ngôn này đi ngược lại cam kết của tỉnh Nam Jeolla về nhân quyền, bình đẳng giới và hòa nhập đa văn hóa.

Chính quyền tỉnh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam đối với khu vực, cho biết nhiều cư dân gốc Việt đã sinh sống tại địa phương và là những thành viên được trân trọng trong cộng đồng.

Vụ việc bắt nguồn từ các phát biểu của ông Kim tại một cuộc đối thoại với người dân vào ngày 4-2, xoay quanh các biện pháp ứng phó với tình trạng suy giảm dân số trong khu vực.

“Nếu buộc phải làm vậy, chúng ta phải nhập khẩu những phụ nữ trẻ chưa kết hôn từ các nơi như Sri Lanka hoặc Việt Nam, sắp xếp hôn nhân cho các nam giới độc thân ở nông thôn và chuẩn bị những biện pháp đặc biệt khác” - ông Kim nói.

Những phát biểu này được truyền hình trực tiếp trên các phương tiện truyền thông địa phương, làm dấy lên chỉ trích về việc hạ thấp phụ nữ nước ngoài thành công cụ và làm tổn hại quốc thể Hàn Quốc.

Ông Kim đã lên tiếng xin lỗi vào ngày hôm sau khi làn sóng chỉ trích gia tăng, thừa nhận đã sử dụng ngôn từ không phù hợp khi cố gắng đề cập các định hướng chính sách về tiếp nhận lao động nước ngoài và di cư hôn nhân trong bối cảnh thiếu hụt lao động ở khu vực nông thôn.

Ngày 9-2, đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc đã quyết định khai trừ ra khỏi đảng đối với ông vì những phát ngôn này.