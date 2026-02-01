Muốn giúp đồng hương thoát tội, một bị cáo người Hàn Quốc bị lừa 500 triệu tiền 'chạy án' 01/02/2026 07:14

(PLO)- Hai bị cáo người Hàn Quốc đã thuê căn hộ để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó bị lừa 500 triệu đồng tiền "chạy án".

Dự kiến, ngày 5-2, TAND TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Lee Donghoun (44 tuổi) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Lee Cheoljun (38 tuổi) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bị cáo Trần Quỳnh Như (25 tuổi) về tội đưa hối lộ; bị cáo Nguyễn Thành Trung về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lee Donghoun và Lee Cheoljun (38 tuổi) cùng quốc tịch Hàn Quốc, có quen biết với nhau. Trần Quỳnh Như là bạn gái của Houn, cả hai sống chung với nhau tại một căn hộ.

Lúc 12 giờ ngày 15-12-2024, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, Jun đến gặp Houn để nhờ thuê phòng mình. Tại đây, Houn rủ Jun sử dụng ma tuý. Houn thuê căn hộ của anh V với giá 1,2 triệu đồng/đêm và mua 1 gói Ketamin và 1 viên thuốc lắc để cả hai cùng sử dụng.

Sau khi sử dụng ma tuý, Jun đã có hành vi làm mất an ninh trật tự nên anh V đã đến cơ quan công an trình báo.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét khẩn cấp căn hộ và thu giữ 0,0560 gam Ketamine và 1 viên thuốc lắc.

Trong cùng ngày, Houn đã xoá các tin nhắn có liên quan giữa cả hai để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và cùng Như chuyển đến một căn hộ khác để ở.

Khi biết Jun bị công an xác minh làm rõ về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý và làm mất an ninh trật tự tại căn hộ, Houn và Như thống nhất tìm người giúp Jun không bị điều tra, truy tố mà chỉ bị xử lý hành chính bằng cách trục xuất về Hàn Quốc.

Ngày 7-12-2024, Như liên hệ với tài khoản Zalo tên Rose (không rõ lai lịch) để nhờ giúp Jun. Sau khi được Rose giới thiệu, Như đã gọi cho Nguyễn Thành Trung.

Dù Trung không có nghề nghiệp ổn định, không quen biết ai có thẩm quyền và không có khả năng thực hiện việc giúp cho Jun, nhưng để chiếm đoạt tiền đã nói dối sẽ thực hiện được và yêu cầu Như đưa 500 triệu đồng.

Đến ngày 17-12-2024, Như cùng Houn mang 500 triệu đồng đưa cho Trung. Để Như và Houn tin tưởng, Trung đã giả vờ gọi điện thoại cho người tên Cường, mở loa ngoài điện thoại để cho thấy Trung đang thực hiện công việc mà Như và Houn đề nghị.

Sau đó, Như nhiều lần điện thoại hỏi Trung về kết quả giải quyết công việc. Lúc 12 giờ ngày 18-12-2024, Trung gọi báo cho Như rằng không thực hiện được và nói dối công an đang giữ số tiền trên. Trung sẽ lấy lại 450 triệu đồng cho Như, còn 50 triệu đồng Trung đã chi phí cho công an.

Cùng ngày, Trung gặp Như để trả lại 450 triệu đồng và xin thêm 10 triệu đồng nhưng Như không đồng ý.

Đến ngày 21-12-2024, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 450 triệu đồng của Như và Houn.

Trong quá trình điều tra, Trung và gia đình đã nộp lại 50 triệu đồng tiền thu bất chính để khắc phục hậu quả.