1 phường tại TP.HCM phấn đấu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028 29/01/2026 19:53

(PLO)- Thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú ban hành nghị quyết, phấn đấu xây dựng phường Tăng Nhơn Phú không ma túy vào năm 2028.

Chiều 29-1, Ban chỉ đạo 138, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức tọa đàm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028.

Tại đây, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú Cao Thị Ngọc Châu, cho biết phường không có điểm nóng về ma túy, song vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh tội phạm.

Đặc biệt là tội phạm, tệ nạn về ma túy do tính chất hoạt động của các đối tượng ngày càng phức tạp, dân nhập cư, sinh viên từ các địa phương khác ngày càng tăng, gây khó khăn trong công tác quản lý địa bàn.

Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú đã ban hành nghị quyết, phấn đấu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028. Ảnh: THANH TUYỀN

Thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng TP.HCM không có ma túy vào năm 2030, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết, phấn đấu xây dựng phường Tăng Nhơn Phú không ma túy vào năm 2028.

Xây dựng địa bàn “không ma túy”, kiểm tra các khu nhà trọ

Trung tá Cao Huỳnh Thanh, Trưởng công an phường Tăng Nhơn Phú, cho biết sau sáp nhập, địa bàn có tổng diện tích tự nhiên 19,51 km2, với 86 khu phố và hơn 208.000 dân.

Địa bàn phường có các tuyến đường chính là đường Võ Nguyên Giáp (Xa Lộ Hà Nội), Lê Văn Việt, Võ Chí Công, Lã Xuân Oai, Hoàng Hữu Nam (là một trong những cửa ngõ quan trọng của trung tâm thành phố, tiếp giáp với các phường Long Bình, Thủ Đức, Phước Long, Linh Xuân, Long Phước).

Ngoài tuyến đường chính, phường Tăng Nhơn Phú còn có các tuyến đường nội bộ khu phố, đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, nhiều dự án đang triển khai thực hiện. Địa bàn hiện có 13 chung cư, cao ốc, 162 doanh nghiệp tập trung hoạt động trong khu Công nghệ cao với khoảng 52.350 lao động; các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu du lịch Suối Tiên; 135 cơ sở kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện; hơn 4.000 cơ sở, hộ kinh doanh cá thể các loại.

Trung tá Cao Huỳnh Thanh, Trưởng công an phường Tăng Nhơn Phú thông tin các vấn đề về phòng, chống ma túy tại địa bàn. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường cũng tập trung nhiều trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trung học phổ thông với hơn 12.000 học sinh, sinh viên. Các loại hình kinh doanh phát triển, nhất là loại hình kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà cho thuê trọ, các dịch vụ ăn uống. Đây cũng là địa bàn giáp ranh nên khá phức tạp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý tội phạm.

Trong năm 2025, công an phường phát hiện, thụ lý 57 vụ với 28 đối tượng liên quan đến ma túy; đã khởi tố, xử lý 43 vụ với 29 đối tượng, chuyển phòng PC04 và địa phương khác 14 vụ với 36 đối tượng.

Năm 2026, phường tập trung xây dựng 30% địa bàn đạt chuẩn “không ma túy” tương ứng với 26 khu phố. Nhưng với tinh thần phấn đấu cao, toàn bộ 86 khu phố cam kết xây dựng ngay khu phố không ma túy trong năm 2026.

Hàng năm, phường sẽ tổ chức sơ kết đánh giá để rút kinh nghiệm, tìm giải pháp hiệu quả trong xây dựng địa bàn “không ma túy” trong năm tiếp theo.

Hiện nay, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã ứng dụng bản đồ số để quản lý địa bàn. Dựa vào bản đồ số này, công an sẽ nắm tổng quan tình hình, vị trí các vụ việc liên quan đến ma túy để phân tích, đánh giá và triển khai biện pháp đấu tranh; đánh dấu các địa bàn cần chuyển hóa, xây dựng khu phố không tội phạm ma túy. Bản đồ cũng hiển thị lịch sử vi phạm để nhận diện các cơ sở có nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội.

Sắp tới, phường sẽ cập nhật thêm các khu nhà trọ, căn hộ cho thuê (Airbnb) để kiểm soát chặt chẽ đối tượng từ nơi khác đến. Công an phường còn theo dõi tiến độ, số lượng người tham gia và vị trí các buổi tuyên truyền tại trường học, khu dân cư ngay trên bản đồ.

Đại diện các cơ quan, ban ngành cùng góp ý giải pháp để phường đạt được mục tiêu. Ảnh: THANH TUYỀN

Để thực hiện mục tiêu xây dựng phường không ma túy, Công an phường Tăng Nhơn Phú sẽ tiến hành tổng rà soát các điểm nghi vấn tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy để đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa. Kiên quyết đấu tranh, truy vết đến cùng, không vì thành tích, vì sợ địa bàn có phát sinh ma túy mà đẩy đuổi sang địa bàn khác, làm với quyết tâm không giới hạn địa bàn…

Chú trọng đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy đến từng người dân, từng gia đình, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đặc biệt là các trường học bằng hình thức tuyên truyền sinh động, ứng dụng công nghệ AI, dễ gây ấn tượng...

Đồng thời, chủ động nhận diện, phân tích, dự báo tình hình tội phạm ma túy; nắm tình hình tội phạm về ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhất là các phương thức thủ đoạn mới, hoạt động của các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, hoạt động trên không gian mạng...

Nắm chắc tình hình tội phạm ma túy từ các cơ sở kinh doanh

Tại tọa đàm, đại diện phòng PC04 Công an TP.HCM cho rằng phải xác định rõ các tiêu chí đối với phường không ma túy: không phát sinh người sử dụng trái phép chất ma túy, phát sinh người nghiện ma túy (ngoài số đối tượng địa phương đang quản lý); không phát sinh tội phạm về ma túy; không phát đối tượng truy nã về ma túy trên địa bàn.

Đại diện phòng PC04 Công an TP.HCM đánh giá mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028 của phường Tăng Nhơn Phú rất táo bạo. Ảnh: THANH TUYỀN

Qua kinh nghiệm công tác, tiếp xúc nhiều đối tượng sử dụng ma túy, ông lưu ý phường Tăng Nhơn Phú đặc biệt quan tâm kiểm tra các cơ sở sản xuất, các lĩnh vực thường hoạt động vào ban đêm như xưởng làm bún, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm… Bởi những nơi này, lực lượng lao động thường sử dụng ma túy để tỉnh táo làm việc.

Góp ý cho mục tiêu của phường, một số cán bộ khu phố cho rằng phải bảo vệ người tố giác tội phạm về ma túy để người dân yên tâm tố giác các trường hợp sử dụng ma túy. Cũng có ý kiến đề xuất thành lập câu lạc bộ các chủ phòng trọ để tuyên truyền, kiên quyết phát hiện, tố giác nếu khách trọ sử dụng ma túy…

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Bạch Hoàng Phụng nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu xây dựng phường Tăng Nhơn Phú không ma túy vào năm 2028, phường cần quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 19, xây dựng văn bản tổ chức thực hiện phải đảm bảo yêu cầu 6 rõ, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả” phù hợp tình hình địa bàn.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình tội phạm về ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tăng cường hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số, tăng cường đổi mới sáng tạo vào công tác phòng, chống tội phạm ma túy…