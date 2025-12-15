Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp: 'Không để TP.HCM trở thành điểm trung chuyển ma túy' 15/12/2025 16:04

(PLO)- TP.HCM tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên quốc gia nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, quyết tâm không để TP trở thành điểm trung chuyển.

Ngày 15-12, Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ hai.

Tại phiên thảo luận tổ, hội nghị tập trung giải quyết bốn yêu cầu lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, gồm: Kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm và phấn đấu xây dựng thành phố không ma túy.

Hội nghị tập trung giải quyết bốn yêu cầu lớn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi gắm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất. Ảnh: THUẬN VĂN

Liên quan đến mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố không ma túy, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết TP xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, không phải trách nhiệm riêng của lực lượng chức năng hay chính quyền cơ sở.

Quan điểm này đã được cụ thể hóa trong các nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ TP nhiệm kỳ mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đặt mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ này đạt, vượt chỉ tiêu 50% xã, phường, đặc khu không ma túy.

Trong khi đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương xác định toàn quốc kéo giảm 50% số địa bàn phức tạp về ma túy. Riêng TP.HCM và Hải Phòng được giao mục tiêu cao hơn là 100%. Vì vậy, đến năm 2030, TP.HCM phải đạt chỉ tiêu 100% xã, phường, đặc khu không còn ma túy.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ, TP xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Để đạt mục tiêu này, TP.HCM phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước mắt, Công an TP.HCM tập trung vào bốn nhóm trọng tâm. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết TP cần có nghị quyết chuyên đề để phân kỳ theo lộ trình hàng năm về xây dựng địa bàn không ma túy.

Công an TP.HCM cũng đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy do Bí thư Thành ủy TP giữ vai trò là trưởng ban để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, xuyên suốt. Ban Chỉ đạo sẽ được kiện toàn từ cấp TP đến xã, phường, khu phố, ấp. Bí thư cấp ủy giữ vai trò trưởng ban chỉ đạo.

Phó Giám đốc Công an TP.HCM cũng cho rằng cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Song song đó, phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy đến từng khu dân cư, gắn với xây dựng khối đại đoàn kết và tiêu chí khu phố, ấp an toàn để toàn dân cùng tham gia.

Một giải pháp quan trọng khác là tập trung xử lý trước các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy và an ninh trật tự. Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhận định nếu quản lý tốt các điểm nóng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, làm cơ sở để nhân rộng mô hình ra toàn TP.

Lực lượng công an tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, triển khai các đợt cao điểm trấn áp tội phạm ma túy, đánh mạnh vào các đường dây, ổ nhóm, điểm mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy.

“TP.HCM cũng tăng cường phối hợp liên tỉnh, liên quốc gia nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, không để TP.HCM trở thành điểm trung chuyển ma túy”, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nói.

Theo đó, TP sẽ ký kết quy chế phối hợp với đơn vị cấp tỉnh các nước bạn. Công an TP.HCM cũng sẽ chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, trấn áp ngay từ sớm.

Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, phòng, chống ma túy là cuộc chiến lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt và đồng bộ. Mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy không chỉ nhằm bảo đảm an ninh trật tự mà còn hướng tới nâng cao chất lượng sống, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho người dân.