Trung tướng Mai Hoàng thông tin kết quả sắp xếp bộ máy Công an TP.HCM 22/10/2025 16:31

(PLO)- Sau các đợt sắp xếp, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết đã giảm 46 đơn vị cấp phòng và hơn 200 đơn vị cấp đội.

Ngày 22-10, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Báo cáo về kết quả sắp xếp của ngành công an, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập Công an TP.HCM, tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, thông tin kết quả sắp xếp ngành công an. Ảnh: THANH THÙY

Trong thời gian ngắn việc triển khai chủ trương mang tính lịch sử đặt ra vấn đề cấp bách với yêu cầu cao, tính chất "vừa chạy vừa xếp hàng", nhưng đảm bảo triển khai trật tự, không để gián đoạn công việc.

Công an TP.HCM mới là đơn vị sắp xếp rất lớn với hơn 30.000 lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ, theo tinh thần “vì việc chọn người”. Sau quá trình sắp xếp và đi vào hoạt động, Công an TP được Bộ Công an đánh giá là đơn vị công an địa phương sắp xếp lớn nhất nhưng khoa học và ổn định nhất.

Qua gần 4 tháng vận hành bộ máy tổ chức, Công an TP.HCM đạt nhiều kết quả trọng tâm; giữ an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội quan trọng. Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm 36,55% so với cùng kỳ.

Công an TP.HCM cũng giải quyết hiệu quả các loại tội phạm về ma túy, tội phạm cướp giật tài sản, trộm cắp, tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, tội phạm tín dụng đen được xử lý và trấn áp mạnh mẽ nên không còn phức tạp.

Trung tướng Mai Hoàng đánh giá công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, triển khai đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) đạt nhiều kết quả tích cực.

Cùng đó, Công an TP.HCM cũng tham mưu vận hành thực chất, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho phát triển kinh tế, xã hội của TP.HCM.

Sau các đợt sắp xếp, Công an TP.HCM đã giảm 46 đơn vị cấp phòng và hơn 200 đơn vị cấp đội. Nhờ đó, công tác chỉ đạo, điều hành được rút ngắn tầng nấc, tập trung nguồn lực về cơ sở - nơi trực tiếp thực hiện phục vụ đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ nhân dân.

Trung tướng Mai Hoàng cũng cho biết, sau sắp xếp, Ban Giám đốc Công an TP.HCM có 11 thành viên. Ban Giám đốc Công an TP.HCM luôn trao đổi, thống nhất với nhau, đoàn kết, dân chủ.

Nêu kiến nghị, Giám đốc Công an TP.HCM nói cần đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cho công an cơ sở và có chính sách đặc thù phù hợp với đặc thù công tác an ninh trật tự tại đô thị đặc biệt.