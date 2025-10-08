TP.HCM: Ngày đầu người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa ở công an phường 08/10/2025 11:49

(PLO)- Hôm nay, Công an TP.HCM đồng loạt ra mắt bộ phận một cửa tại 20 công an cấp xã, phường, đánh dấu bước chuyển mình từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính” .

Sáng 8-10, bà Lê Thanh Xuân (66 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) Công an phường Sài Gòn để làm thủ tục cấp lại CCCD. Đây cũng là ngày đầu tiên bộ phận này chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân.

Hôm nay, Công an TP.HCM cũng đồng loạt tổ chức lễ ra mắt bộ phận một cửa tại 20 Công an cấp xã trên địa bàn TP.

Bà Lê Thanh Xuân (66 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) được cán bộ công an hướng dẫn làm thủ tục. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngày đầu làm thủ tục "một cửa" tại Công an phường

Vừa bước vào trụ sở, một cán bộ Công an phường Sài Gòn nhanh chóng tiến lại hỏi thăm bà Lê Thanh Xuân cần hỗ trợ gì. Nghe bà nói muốn làm thủ tục cấp lại CCCD, người cán bộ liền tiếp nhận giấy tờ, hướng dẫn và mời bà ngồi chờ xử lý hồ sơ.

“Hôm trước tôi nghe cảnh sát khu vực báo hôm nay Công an phường Sài Gòn ra mắt bộ phận một cửa nên tranh thủ đến làm. Lớn tuổi ra làm còn lọng cọng, may được cán bộ hỗ trợ tận tình, hướng dẫn rõ ràng từng bước nên rất thuận lợi” – bà Xuân chia sẻ trong lúc chờ đến lượt.

Chỉ sau vài phút, bà được gọi tên lên cập nhật thông tin, chụp ảnh chân dung. Mọi thao tác diễn ra trôi chảy, không khí làm việc gọn gàng, trật tự. “Giờ chỉ cần lấy số, làm theo hướng dẫn là xong, không phải đi qua nhiều cửa hay chờ đợi lâu như trước” – bà Xuân nói sau khi hoàn tất hồ sơ.

Bà Lê Thanh Xuân đang chờ làm thủ tục cấp lại CCCD. Ảnh: THUẬN VĂN

Chị Phạm Thị Hiên (ngụ phường Sài Gòn) đang khai thông tin trên kiosk. Ảnh: THUẬN VĂN

Cùng lúc đó, chị Phạm Thị Hiên (ngụ phường Sài Gòn) đang thao tác hồ sơ trên kiosk điện tử đặt trước cửa bộ phận một cửa. Hôm nay, chị đến để xin giấy xác nhận thông tin cư trú (CT07).

“Ban đầu tôi cũng hơi lúng túng khi khai thông tin trên máy, nhưng được cán bộ hướng dẫn tận tình nên làm quen rất nhanh. Lúc trước ra trụ sở công an phường làm thủ tục phải khai thông tin trên giấy, liên hệ công an khu vực rồi chờ ký, còn giờ lên làm thấy nhanh và tiện hơn hẳn” – chị Hiên chia sẻ

Không khí buổi sáng rộn ràng ở bộ phận một cửa Công an phường Sài Gòn ngày đầu ra mắt. Ảnh: THUẬN VĂN

Ở bàn kế bên, ông Lê Văn Đoàn (54 tuổi, ngụ phường Sài Gòn) cũng vừa hoàn tất hồ sơ xin cấp lại CCCD bị mất. “Các chú công an hướng dẫn kỹ, thao tác gọn, hồ sơ tiếp nhận nhanh. Tôi làm mấy phút là xong, cách làm này giúp người dân khỏe hơn nhiều” – ông Đoàn nhận xét.

Không khí buổi sáng ở bộ phận một cửa Công an phường Sài Gòn rộn ràng hơn thường ngày. Người dân đến làm thủ tục được đón tiếp chu đáo, cán bộ hướng dẫn tận tình, từng thao tác trên máy được kiểm tra cẩn thận để đảm bảo hồ sơ không sai sót. Nhiều người vừa rời trụ sở vừa khen “làm nhanh, dễ hiểu, không phiền hà”.

Đại tá Nguyễn Đình Dương thao tác thử trên kiosk làm thủ tục hành chính. Ảnh: THUẬN VĂN

Ra mắt bộ phận một cửa tại 20 công an cấp xã

Phát biểu tại lễ ra mắt tại bộ phận một cửa Công an phường Sài Gòn, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh Công an TP xác định chuyển đổi số là yếu tố quyết định để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, bộ phận một cửa tại công an cấp xã là một trong những nhiệm vụ của Công an TP.HCM để chuyển mình từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ hành chính”. Người dân, doanh nghiệp khi đến bộ phận một cửa sẽ được phục vụ một cách minh bạch, đúng quy định pháp luật, thuận lợi và văn minh.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: THUẬN VĂN

Phó Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu các phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an phường phải đổi mới tư duy, cách thức chỉ đạo, điều hành đơn vị. Cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phải vừa “chất” vừa “lượng”, vừa “hồng” vừa “chuyên”.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và triển khai nghiêm túc việc thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính không dùng tiền mặt.

Các phòng nghiệp vụ tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo nhân sự cả về số lượng và chất lượng; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, đồng thời tham mưu tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho công an cơ sở.

Lãnh đạo Công an TP.HCM và phường Sài Gòn cắt băng ra mắt bộ phận một cửa. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại tá Nguyễn Đình Dương tin tưởng với quyết tâm, nỗ lực của Công an địa phương, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, Công an TP.HCM sẽ thực hiện thành công việc hiện đại hóa bộ phận một cửa.

“Đây là một lời hứa, một bản cam kết của lực lượng Công an TP.HCM đối với nhân dân, với truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”- ông nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đức Dư, Trưởng Công an phường Sài Gòn, cho biết bộ chiến sĩ được phân công công tác tại bộ phận một cửa là cán bộ đa năng, có thể tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền, không phân biệt lĩnh vực, không cố định một vị trí thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Đức Dư, Trưởng Công an phường Sài Gòn, phát biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Công an phường Sài Gòn tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong ngày đầu hoạt động. Ảnh: THUẬN VĂN

“Ban chỉ huy Công an phường Sài Gòn cùng tập thể cán bộ chiến sĩ sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy trình, đúng thời hạn, đúng trách nhiệm và đảm bảo theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không để người dân đi lại nhiều lần”- Thượng tá Nguyễn Đức Dư nhấn mạnh.

Trưởng Công an phường Sài Gòn cam kết luôn công khai, minh bạch, nói không với tiêu cực, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà dưới bất kỳ hình thức nào.

Sáng cùng ngày, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cũng tổ chức lễ ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.