Công an TP.HCM bắt nhóm làm nước tẩy, nước xả... giả nhãn hiệu 26/09/2025 20:07

Ngày 26-9, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã khởi tố Đoàn Văn Bằng (42 tuổi, quê Ninh Bình, ngụ xã Bình Lợi) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Năm đồng phạm khác bị khởi tố với vai trò giúp sức.

Trước đó, ngày 12-9, PC03 phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra bãi xe của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tài Tùng Lâm (số 463 Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 50 thùng carton chứa nhiều chai nước tẩy có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu O.K.

Công an TP.HCM khởi tố Nguyễn Ngọc Giàu, Nguyễn Văn Trắng, Đoàn Văn Bằng, Đặng Mộng Thùy Dung, Nguyễn Thị Trong và Võ Văn Giảng (từ trái qua). Ảnh: CA

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế mở rộng điều tra, khám xét cơ sở sản xuất và kho bãi liên quan. Công an thu giữ hơn 200 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L; hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in logo các thương hiệu cùng máy ép, dây chuyền sang chiết và bốn bồn dung dịch dùng để pha chế.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định Đoàn Văn Bằng là người cầm đầu.

Từ tháng 3 đến tháng 9, Bằng mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng rồi tổ chức thuê Nguyễn Thị Trong, Võ Văn Giảng, Nguyễn Văn Trăng, Nguyễn Ngọc Giàu (tuổi từ 34 đến 39) và một số người khác pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả.

Hệ thống sang chiết mà nhóm này sử dụng để sản xuất hàng giả. Ảnh: CA

Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số hàng bị thu giữ không phải do công ty chính hãng sản xuất. Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công an TP.HCM cho biết đang mở rộng điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.