Nhóm làm giả nước giặt, nước tẩy rửa rồi bán nửa giá so với hàng thật 20/09/2025 17:51

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng cùng đồng phạm vì sản xuất hàng giả là nước giặt, nước tẩy rửa.

Ngày 20-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) Công an TP.HCM, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Huy Hùng (31 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú phường Thới An) cùng bốn đồng phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, chiều 8-9, đoàn kiểm tra liên ngành theo kế hoạch 492 phối hợp Công an phường Thới An kiểm tra một kho hàng trên đường TA05, khu phố 26, phát hiện nhóm người đang sang chiết hóa chất không rõ nguồn gốc vào vỏ chai, can nhựa dán nhãn hiệu O.K, D.N, F.L nghi là hàng giả.

Công an khởi tố bốn người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 thùng nước rửa toilet, nước giặt xả mang các nhãn hiệu O.K, D.N, F.L, cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, thùng carton và sáu bồn chứa dung dịch để pha chế.

Các trinh sát PC03 ập vào nơi sản xuất hàng giả. Ảnh: CA

Điều tra cho thấy, từ tháng 7, Hùng mua hóa chất, bao bì, tem nhãn qua mạng xã hội, sau đó thuê Nguyễn Văn Thừa (24 tuổi, Cần Thơ), Võ Anh Huy (25 tuổi, TP.HCM), Huỳnh Ngọc Sang (26 tuổi, Vĩnh Long) và Hoàng Đức Anh (21 tuổi, Thanh Hóa) pha chế, sang chiết, đóng gói sản phẩm giả để tiêu thụ.

Các sản phẩm này được rao bán trên mạng với giá rẻ hơn 50% so với hàng chính hãng và giao hàng qua các chành xe.

Số lượng lớn hàng giả bị công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA

Kết quả giám định xác định toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ không phải do các công ty chính hãng sản xuất. Làm việc với cơ quan điều tra, các nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi mua các sản phẩm nước giặt, tẩy rửa cần chọn cửa hàng uy tín để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời kịp thời tố giác hành vi vi phạm để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cộng đồng.