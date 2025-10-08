Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp: Công an cấp xã chuyển mình từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính 08/10/2025 10:58

(PLO)- Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đánh giá việc ra mắt, vận hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công an cấp xã lần này là sự chuyển mình từ "quản lý hành chính" sang "phục vụ hành chính".

Sáng 8-10, Công an TP.HCM đồng loạt tổ chức lễ ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 20 công an phường xã trên toàn thành phố.

Công an phường Thủ Dầu Một ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại khu vực Bình Dương cũ có năm công an phường xã được chọn làm điểm gồm: Công an phường Thủ Dầu Một, Lái Thiêu, Công an xã Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên và Bàu Bàng.

Tại lễ ra mắt ở Công an phường Thủ Dầu Một, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua Ban Chỉ đạo 57 Công an thành phố đã quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính. Đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng, kiện toàn, hiện đại hóa Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Công an cấp xã.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: LÊ ÁNH

Đây là việc làm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ 1. Đồng thời, là bước chuyển đổi hành động của Công an thành phố về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với triển khai vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh: “Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng bộ phận một cửa tại 5 phòng nghiệp vụ và 20 công an cấp xã theo tiêu chí “Hiện đại - Thẩm mỹ - Khang trang - Tiện nghi - Vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM tham quan Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Công an phường Thủ Dầu Một. Ảnh: LÊ ÁNH

Công an phường Thủ Dầu Một giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: LÊ ÁNH

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đánh giá việc ra mắt, vận hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính công an cấp xã lần này không chỉ đơn thuần là xây dựng một phòng làm việc mới mà là sự chuyển mình từ "quản lý hành chính" sang "phục vụ hành chính" với phương châm "Lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực chính".

Công an phường Lái Thiêu ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: VƯƠNG TRÍ

“Người dân, doanh nghiệp khi đến Bộ phận một cửa sẽ được phục vụ một cách minh bạch, đúng quy định pháp luật, thuận lợi, văn minh và đây cũng là một trong những tiêu chí xây dựng lực lượng công an cơ sở "Gần dân - Trọng dân - Hiểu dân và Vì dân"", Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp nhấn mạnh.

Theo ghi nhận, trong ngày ra mắt Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính có rất đông người dân trên địa bàn phường Thủ Dầu Một đã đến giải quyết thủ tục hành chính.

Cán bộ công an phường đã hỗ trợ nhiệt tình, hướng dẫn người dân những vấn đề chưa hiểu. Đồng thời, xử lý nhanh những thủ tục người dân đang cần giải quyết.