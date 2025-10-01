Khen thưởng công an phường truy bắt nhanh kẻ cướp giật ở Làng đại học Quốc gia TP.HCM 01/10/2025 14:55

(PLO)- Nhận được tin báo về vụ cướp xảy ra ở khu vực Làng đại học Quốc gia TP.HCM, Công an phường Đông Hòa đã nhanh chóng truy xét nhanh, bắt giữ tên cướp giật cùng nhóm tiêu thụ tài sản.

Ngày 1-10, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa đã khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an phường Đông Hòa (TP.HCM) và hai cá nhân là cán bộ công an phường Đông Hòa vì có thành tích khám phá nhanh vụ cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tập thể và cá nhân Công an phường Đông Hòa được khen thưởng đột xuất. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 19-9 Công an phường Đông Hòa nhận được tin báo của người dân về việc vừa bị cướp giật một chiếc điện thoại iPhone tại khu vực Làng đại học Quốc gia TP.HCM.

Ngay lập tức, Công an phường Đông Hòa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM truy xét, điều tra.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 26-9, lực lượng công an đã bắt giữ được 4 người có hành vi tiêu thụ chiếc điện thoại bị cướp giật.

Tiếp tục truy xét, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Trung Tiến (29 tuổi) là người gây ra vụ cướp giật, khi người này đang lẩn trốn tại TP Cần Thơ.

Tại cơ quan công an, Tiến đã thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của người dân.