Nhận lại điện thoại bị cướp giật, người dân viết thư cảm ơn công an xã 22/09/2025 15:57

(PLO)- Người dân cảm ơn Công an xã Ninh Phước, Khánh Hòa đã bắt được nghi phạm cướp giật, lấy lại tài sản.

Ngày 22-9, Công an xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa nhận thư cảm ơn của chị Phan Thị Mỹ Dung (ngụ thôn Vạn Phước, xã Ninh Phước) cảm ơn lực lượng công an vì đã bắt được nghi phạm cướp giật, trả lại tài sản cho gia đình chị.

Video: Cảnh sát bắt nghi phạm thực hiện nhiều vụ cướp giật ở Khánh Hòa.

Trong thư, chị Dung cho biết, ngày 13-9, chị cùng con gái 5 tuổi qua nhà bạn chơi. Lúc này, chị có đưa điện thoại cho con gái chơi ở khu vực sân trước nhà bạn, bất ngờ một người đàn ông chạy vào cướp giật rồi tẩu thoát.

Qua điều tra, tối 19-9, Công an xã Ninh Phước đã bắt giữ Đào Trung Chính (42 tuổi, ngụ tổ dân phố 42, phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa).

Bước đầu, Chính thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời khai trước đó còn thực hiện thêm bốn vụ cướp giật khác.

Chị Phan Thị Mỹ Dung gửi thư cảm ơn Công an xã Ninh Phước. Ảnh: MQ

Sau khi xác minh, Công an xã Ninh Phước đã trao trả tài sản cho chị Phan Thị Mỹ Dung.

Chị Dung cảm ơn lãnh đạo, chiến sĩ Công an xã Ninh Phước. “Sự việc nêu trên thể hiện tinh thần trách nhiệm phòng chống tội phạm của Công an xã Ninh Phước. Tôi vô cùng xúc động”- chị Dũng chia sẻ.