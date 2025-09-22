Bắt 3 nghi phạm cướp giật nhờ chiếc điện thoại rao bán trên mạng 22/09/2025 12:41

Ngày 22-9, Công an phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết đơn vị đang tạm giữ Hồ Thành Tân (18 tuổi, ngụ xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Phúc Lợi (17 tuổi, ngụ xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), Lê Tiến Nghị (19 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Ba nghi phạm cướp giật bị bắt giữ. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 35 ngày 20-9, Công an phường Bắc Nha Trang tiếp nhận tin báo của chị Đỗ Thị Hải (25 tuổi, ngụ phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát giật túi xách cùng tài sản bên trong ở khu vực đường Phạm Văn Đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bắc Nha Trang đã triển khai lực lượng, truy xét các nghi phạm.

Trong khi công an đang điều tra, khi lên mạng xã hội, chị Đỗ Thị Hải phát hiện một người đang rao bán chiếc điện thoại của mình vừa bị cướp giật trước đó nên thông báo cho cơ quan điều tra.

Công an phường Bắc Nha Trang sau đó mời người đăng tin bán điện thoại là anh MNVA (ngụ phường Tây Nha Trang, ngụ tỉnh Khánh Hòa) lên làm việc. Tại cơ quan công an, anh A khai mua chiếc điện thoại trên từ Nguyễn Phúc Lợi với giá 1,5 triệu đồng.

Từ lời khai, Công an phường Bắc Nha Trang phối hợp với Công an phường Tây Nha Trang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Khánh Hòa mời Lê Tiến Nghị, Hồ Thành Tân lên làm việc. Còn Nguyễn Phúc Lợi đến Công an phường Tây Nha Trang đầu thú.

Tại cơ quan công an, ba nghi phạm khai, khoảng 21 giờ 30 ngày 20-9, Tân lái xe máy chở theo Lợi, Nghị chạy trên đường Phạm Văn Đồng, thì phát hiện hai phụ nữ đi xe máy phía trước, người ngồi sau mang theo một túi xách. Lúc này, Tân chạy xe máy áp sát để Nghị ngồi sau giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, Nghị đưa điện thoại vừa cướp giật được cho Lợi mang bán cho anh MNVA với giá 1,5 triệu đồng.