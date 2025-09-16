Người phụ nữ lái ô tô đi ngược chiều ở Khánh Hòa bị phạt 19 triệu đồng 16/09/2025 11:12

(PLO)- Người phụ nữ lái ô tô đi ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị cảnh sát giao thông phạt 19 triệu đồng.

Ngày 16-9, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà TTV (40 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi chạy xe ô tô ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều.

Theo quy định, bà V bị phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Clip ghi cảnh bà V lái ô tô chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Trước đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ nhận được clip do camera hành trình ghi lại cảnh xe con biển số tỉnh Khánh Hòa do bà V điều khiển, chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành đoạn qua khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Cảnh sát giao thông xác minh, xác định sự việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 7-9. Thời điểm này có rất nhiều ô tô, xe máy lưu thông trên đại lộ Nguyễn Tất Thành nhưng bà V lái xe đi ngược chiều gây mất an toàn.

Hành vi của bà V gây nguy hiểm cho bà và những người tham gia giao thông khác.