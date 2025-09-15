Điều tra vụ tai nạn làm nam sinh lớp 10 tử vong 15/09/2025 16:09

(PLO)- Sau va chạm, xe đạp điện do em N cầm lái ngã ra đường, bị thương nặng, tử vong sau đó.

Ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 26 đoạn qua phường Tân An làm một học sinh tử vong, hai người khác bị thương.​

Sau va chạm xe đạp điện do em N cầm lái ngã ra đường. Ảnh: TT

​Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, xe máy do anh Y Dem N (27 tuổi, ngụ phường Tân An) cầm lái chở theo anh Y Vinh N (18 tuổi, ngụ cùng phường) lưu thông trên quốc lộ 26 hướng Khánh Hòa đi Đắk Lắk.

Khi đến đoạn đường trên, xe máy tông vào xe đạp điện do em Nguyễn Sun N (học sinh lớp 10, là trẻ mồ côi đang ở tại Trung tâm bảo trợ xã hội trẻ em tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, đang rẽ trái sang đường.

​Cú va chạm mạnh làm cả ba người văng xuống đường. Xe máy tiếp tục trượt dài, tông vào một ô tô đang đậu bên lề đường.

​Vụ tai nạn làm cả ba người bị thương nặng và được người dân đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, em Nguyễn Sun N tử vong do vết thương quá nặng.