CSGT mở đường đưa sản phụ chuyển dạ trên cao tốc đến bệnh viện an toàn 10/09/2025 08:27

(PLO)- Sản phụ quê Quảng Ngãi đang trên xe khách chạy cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thì chuyển dạ, được cảnh sát giao thông giúp đỡ.

Ngày 10-9, chỉ huy Đội 6 Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết các chiến sĩ của đơn vị vừa giúp đỡ một sản phụ chuyển dạ khi đang đi xe khách chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 20 ngày 9-9, tổ công thuộc Đội 6 tuần tra cơ động trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Sản phụ sinh em bé khỏe mạnh khi vừa đến bệnh viện. Ảnh: MT

Khi đến khu vực trạm thu phí k92 nút giao Phan Rang, thuộc tỉnh Khánh Hòa, tổ công tác nhận thông tin cần hỗ trợ khẩn cấp từ chồng của chị Đào Thị Kim Châm (26 tuổi, ngụ xã Bình Chương, tỉnh Quảng Ngãi) về việc vợ mình đang có dấu hiệu chuyển dạ, cần hỗ trợ để đưa đến bệnh viện.

Lúc này, xe khách đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hướng nam - bắc.

Sau khi báo cáo lãnh đạo Đội 6, tổ công tác sử dụng ô tô tuần tra để dẫn đường, đồng thời phối hợp đơn vị quản lý cao tốc, đưa sản phụ đến bệnh viện.

Theo lãnh đạo Đội 6, nhờ sự nỗ lực, phối hợp nhịp nhàng, tổ công tác đã đưa sản phụ Đào Thị Kim Châm đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận kịp thời. Ngay khi vừa đến cửa Khoa Cấp cứu, chị Châm đã hạ sinh an toàn một bé trai khỏe mạnh.