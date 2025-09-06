Thi công đường ngổn ngang ở Nha Trang, người đi đường té ngã bị thương 06/09/2025 18:14

Ngày 6-9, lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ một người đi xe máy bị thương khi sụp hào kỹ thuật ở dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn.

Bị thương vì sụp đường đang thi công

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 5-9, một người chạy xe máy bị ngã khi đi qua hào kỹ thuật băng đường Lê Thánh Tôn.

Người đi xe máy bị sụp hào công trình ở đường Lê Thánh Tôn rạng sáng 5-9. Ảnh: AB

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Nha Trang, vị trí người đi đường bị nạn là hào kỹ thuật băng đường của dự án. Vị trí này đã được lắp đặt ngầm các hệ thống hạ tầng nhưng đơn vị thi công chưa thảm nhựa nên còn lồi lõm so với mặt đường. Đây là nguyên nhân khiến người đi đường bị té ngã.

Sau sự việc xảy ra, Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị phường Nha Trang đã làm việc nhà thầu thi công dự án là Công ty CP Đầu tư và xây dựng Khánh Anh (trụ sở phường Nam Nha Trang).

Tại buổi làm việc chiều 5-9, đại diện Công ty CP Đầu tư và xây dựng Khánh Anh thừa nhận chưa kịp thời bố trí biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu theo quy định.

"Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương đảm bảo an toàn tại dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dự án đúng theo chỉ đạo của chủ đầu tư. Tuần sau phường sẽ tiếp tục kiểm tra, nếu chưa khắc phục sẽ báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định"- lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị Nha Trang nói.

Đã hết thời hạn theo hợp đồng nhưng dự án vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: XH

Trước đó, UBND phường Nha Trang nhiều lần yêu cầu thực hiện các biện pháp an toàn ở dự án nhưng đơn vị thi công vẫn không chấp hành đầy đủ. UBND phường Nha Trang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đơn vị thi công về hành vi thi công trên đường bộ đang khai thác không bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn theo quy định.

Thi công chậm tiến độ, gây khó khăn cho lưu thông

Theo UBND phường Nha Trang, dự án nâng cấp đường Lê Thánh Tôn đoạn từ ngã Sáu đến đường Trần Phú được khởi công hồi tháng 2-2025, theo kế hoạch phải hoàn thành vào tháng 8-2025.

Trước đây, dự án này do Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Công ty CP đầu tư và xây dựng Khánh Anh làm nhà thầu thi công.

Từ ngày 1-7, dự án được giao cho Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Dù đã quá thời gian theo hợp đồng nhưng dự án vẫn còn ngổn ngang khiến người dân bức xúc vì đây là một trong những trục phố chính của Nha Trang.

Dự án chậm tiến độ kéo dài khiến người dân bức xúc. Ảnh: XH

Đến nay, nhiều đoạn đường, vỉa hè bị đơn vị thi công đào lên rồi để đó rất nhếch nhác, mất an toàn. Việc thi công kéo dài gây khó khăn đối với việc lưu thông.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, đầu tháng 8-2025, ban có văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư và xây dựng Khánh Anh đẩy nhanh tiến độ dự án; nếu tiếp tục chậm trễ, sẽ xử lý vi phạm theo hợp đồng.

Tuy nhiên, quá thời hạn hợp đồng mà dự án vẫn chưa hoàn thành. Ngày 26-8, Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có văn bản yêu cầu nhà thầu hoàn thành dự án trước ngày 18-9.