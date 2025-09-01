Phố biển Nha Trang rộn ràng đón Tết Độc lập 01/09/2025 18:19

(PLO)- Ở phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, người dân, du khách rộn ràng cờ hoa chờ đón thời khắc lịch sử của dân tộc.

Tối 1-9, trên quảng trường 2-4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trên khắp phố phường, người dân địa phương, du khách với khuôn mặt tươi vui, hồ hởi đón mừng Tết Độc lập.

Dọc công viên bờ biển Trần Phú, nhiều người mặc trang phục rực rỡ màu đỏ có ngôi sao vàng năm cánh. Nhiều bạn trẻ chụp ảnh, thực hiện những video clip ghi lại thời khắc lịch sử đất nước 80 năm.

Hình ảnh người dân địa phương, du khách nhộn nhịp đón Tết Độc lập ở phố biển Nha Trang.

Nhiều tốp múa tập luyện các chương trình nghệ thuật ở quảng trường 2-4.

Mặc áo dài đỏ có sao vàng năm cánh tập yoga bên tháp Trầm Hương.

Du khách cầm cờ Tổ quốc chụp ảnh lưu niệm ở quảng trường 2-4.

Các em học sinh tập luyện cho chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh.

Những đàn bồ bồ rợp trời bên cùng cờ đỏ sao vàng trên quảng trường 2-4 Nha Trang.

Một bạn trẻ checkin trên quảng trường 2-4 nhân Tết Độc lập.