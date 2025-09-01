Phố biển Nha Trang rộn ràng đón Tết Độc lập

(PLO)- Ở phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, người dân, du khách rộn ràng cờ hoa chờ đón thời khắc lịch sử của dân tộc.
Tối 1-9, trên quảng trường 2-4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Trên khắp phố phường, người dân địa phương, du khách với khuôn mặt tươi vui, hồ hởi đón mừng Tết Độc lập.
Dọc công viên bờ biển Trần Phú, nhiều người mặc trang phục rực rỡ màu đỏ có ngôi sao vàng năm cánh. Nhiều bạn trẻ chụp ảnh, thực hiện những video clip ghi lại thời khắc lịch sử đất nước 80 năm.
Hình ảnh người dân địa phương, du khách nhộn nhịp đón Tết Độc lập ở phố biển Nha Trang.