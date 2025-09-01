Bên trong ngôi nhà ấm áp của nhiều cựu chiến binh khi đến Hà Nội xem Lễ diễu binh 2-9 01/09/2025 15:31

(PLO)- Căn nhà của một nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã trở thành điểm dừng chân ấm áp cho nhiều cựu chiến binh từ khắp nơi về Thủ đô tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

Nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Hào Nam (Ba Đình, Hà Nội), căn nhà của anh Trần Trung Kiên những ngày này rộn ràng bởi sự hiện diện của nhiều cựu chiến binh đến từ khắp các tỉnh, thành. Những người lính năm xưa được chào đón đến đây ăn ở, nghỉ ngơi hoàn toàn miễn phí.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống quân nhân, bản thân từng tham gia quân ngũ, anh Kiên hiểu phần nào sự vất vả, gian khổ của người lính. Khi thấy các bác cựu chiến binh từ xa về Hà Nội mà không có chỗ ở, anh quyết định mở cửa nhà chào đón, lo chỗ ăn ở và hỗ trợ di chuyển.