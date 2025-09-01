Xe tải đâm xe khách trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 13 người bị thương 01/09/2025 21:07

(PLO)- Xe tải đâm vào xe khách trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, ít nhất 13 người được đưa đi cấp cứu.

Ngày 1-9, lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang làm nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa nhận cuộc gọi khẩn cấp từ người dân về vụ tai nạn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Thông tin báo là xe tải (chưa rõ người điều khiển) đâm vào đuôi xe khách chạy cùng chiều phía trước, làm nhiều hành khách trên xe khách bị thương.

Theo Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa, đơn vị này huy động hai ê kíp cấp cứu và liên hệ hỗ trợ từ các trung tâm y tế lân cận để cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trung tâm cấp cứu 115 Khánh Hòa đưa 13 người vào các bệnh viện, trung tâm y tế thăm khám, điều trị sau vụ tai nạn. Ảnh: MT

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cấp cứu 115 sơ cấp cứu ban đầu, ổn định tình trạng, nhanh chóng đưa các nạn nhân đến cấp cứu, thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Hiện đã có 13 nạn nhân được đưa đến bệnh viện thăm khám, điều trị.