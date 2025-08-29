Công an Khánh Hòa công bố đường dây nóng nhận phản ánh tiêu cực, tham nhũng 29/08/2025 16:56

(PLO)- Người dân có thể phản ánh tiêu cực, tham nhũng tại các điểm tiếp nhận hồ sơ của Công an tỉnh Khánh Hòa qua đường dây nóng.

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân về những hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ công an khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại công an các đơn vị, địa phương.

Số điện thoại đường dây nóng của Công an Khánh Hòa.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa, đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, vì nhân dân phục vụ.

Người dân có thể phản ánh tiêu cực, tham nhũng tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính của Công an tỉnh Khánh Hòa qua đường dây nóng.

Công an tỉnh Khánh Hòa cam kết mọi thông tin phản ánh sẽ được bảo mật tuyệt đối và được xử lý nghiêm túc, khách quan, đúng quy định pháp luật.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người dân đồng hành, giám sát, phản ánh kịp thời các hành vi tiêu cực (nếu có) nhằm góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an.