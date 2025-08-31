Phát hiện thi thể người đàn ông có hình xăm phủ kín tay trái 31/08/2025 10:53

(PLO)- Người dân phát hiện thi thể người đàn ông có cánh tay trái hình xăm phủ kín ở Khánh Hòa.

Sáng 31-8, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Vĩnh Hải khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông ở khu vực Bãi Chuối thuộc thôn Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải.

Thi thể người đàn ông có hình xăm cánh tay trái. Ảnh: AB

Tối 30-8, người dân địa phương phát hiện thi thể nam giới ở khu vực Bãi Chuối gần bãi biển thuộc thôn Vĩnh Hy, nên báo cơ quan chức năng. Công an xã Vĩnh Hải phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra.

Theo lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải, nạn nhân không phải người địa phương, không có giấy tờ tùy thân trên người.

Thời điểm phát hiện mặc áo thun màu đen, quần lửng màu vàng, hình xăm phủ kín cánh tay trái.