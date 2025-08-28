Xác minh clip nghi dùng thuốc nổ đánh bắt cá ở Khánh Hòa 28/08/2025 15:54

(PLO)- Clip ghi cảnh một người dùng vật giống mìn quăng xuống biển, sau khoảng 10 giây một tiếng nổ lớn phát ra kèm bọt khí nổi trắng xóa.

Ngày 28-8, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết sở đã yêu cầu Chi cục Thủy sản- biển và hải đảo phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng điều tra, xác minh clip ghi lại cảnh nghi sử dụng chất nổ để đánh bắt cá.

"Sở cũng đã cung cấp clip này cho cơ quan điều tra để điều tra, làm rõ. Hiện chưa xác định vị trí, người có hành vi nghi sử dụng chất liệu nổ để đánh cá như trong clip ghi lại"- lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Clip ghi cảnh một người nghi dùng mìn đánh bắt cá.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội có gần 100.000 thành viên đăng clip ghi cảnh nhóm người đi câu cá chứng kiến một người đang dùng vật giống mìn quăng xuống biển. Sau khoảng 10 giây, một tiếng nổ lớn phát ra kèm bọt khí nổi trắng xóa. Theo những người chứng kiến thì đây là hành vi dùng mìn để đánh bắt cá.

Trước đó, trên mạng xã hội đã đăng một loạt hình ảnh, clip ghi lại hình ảnh cá chết trắng đáy biển, san hô gãy rạp ở vịnh Nha Phu, tỉnh Khánh Hòa.

Theo một số huấn luyện viên lặn biển nhiều năm, qua quan sát nhận thấy dấu hiệu cá chết, san hô gãy ở Hòn Bạc mang đầy đủ đặc trưng của việc sử dụng thuốc nổ.

Sóng xung kích từ mìn khiến cá chết hàng loạt, san hô bị gãy ngang chứ không bật gốc như do neo tàu va đập.

Cá chết trắng đáy biển ở vịnh Nha Phu. Ảnh: QH

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết cơ quan chức năng vẫn đang xác minh việc cá chết, san hô gãy rạp ở vịnh Nha Phu.

Trong lúc chờ kết quả, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị UBND phường Đông Ninh Hòa khẩn trương vận động ngư dân để thành lập tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản phường Đông Ninh Hòa để phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi, tố giác các hành vi vi phạm trong khai thác hải sản.

Bên cạnh đó, Sở còn đề nghị Chi cục Thủy sản- biển và hải đảo; lực lượng Bộ đội Biên phòng ở các địa bàn, UBND các xã, phường, đặc khu của tỉnh Khánh Hòa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp văn hóa địa phương để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đặc biệt là tác động tiêu cực của việc khai thác thủy sản bằng chất, hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt, nghề lưới kéo khai thác vùng ven bờ ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thủy sinh. Đồng thời, tổ chức cho cộng đồng tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng, chất, hóa chất cấm, chất độc, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác thủy sản, nghề lưới kéo khai thác ở vùng biển ven bờ theo quy định của pháp luật.