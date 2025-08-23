Cá chết trắng đáy biển, san hô gãy rạp ở Khánh Hòa nghi do nổ mìn 23/08/2025 19:14

Ngày 23-8, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa cho biết các lực lượng vẫn đang xác minh thông tin liên quan hiện tượng cá chết hàng loạt, san hô bị gãy tại khu vực Hòn Bạc, vịnh Nha Phu.

Cá chết trắng đáy biển ở vịnh Nha Phu. Ảnh: QH

Cùng ngày, ông Nguyễn Trọng Chánh, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh về tình trạng cá chết ở dưới đáy biển khu vực Hòn Bạc.

Theo ông Chánh, Sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tại địa bàn, UBND phường Đông Ninh Hòa tiến hành điều tra, xác minh có hay không việc sử dụng chất nổ để khai thác hải sản tận diệt, hủy hoại môi trường biển tại khu vực này, điều tra, xử lý nghiêm minh hành vi phạm này nếu có.

Đồng thời kiến nghị UBND phường Đông Ninh Hòa cần khẩn trương vận động ngư dân để thành lập Tổ cộng đồng Bảo vệ nguồn lợi thủy sản phường Đông Ninh Hòa để phát huy vai trò của cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi, tố giác các hành vi vi phạm trong khai thác hải sản.

Cá chết trắng đáy biển, đang trong giai đoạn phân hủy. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, Sở còn đề nghị Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo; lực lượng Bộ đội Biên ở các địa bàn, UBND các xã, phường, đặc khu trong tỉnh thực hiện nghiêm chỉ đạo mới đây của UBND tỉnh về tăng cường ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Ngày 15-8, một nhóm du khách Đức khi lặn biển tại Hòn Bạc (do Trung tâm lặn Vietnam Underneath, Nha Trang tổ chức) đã phát hiện xác cá nằm la liệt dưới đáy biển.

Xung quanh là các rạn san hô cứng và san hô lửa bị gãy nát.

Trước đó, ngày 10 và 16-8, một du khách sống tại Nha Trang cũng ghi nhận hiện tượng tương tự khi lặn biển ở Hòn Bạc và quay lại video.

Thợ lặn quay lại cảnh san hô gãy rạp, cá chết ở vịnh Nha Phu. Ảnh: QH

Theo một số huấn luyện viên lặn biển nhiều năm, qua quan sát nhận thấy dấu hiệu cá chết và san hô gãy ở Hòn Bạc mang đầy đủ đặc trưng của việc sử dụng thuốc nổ.

Sóng xung kích từ mìn khiến cá chết hàng loạt, san hô bị gãy ngang chứ không bật gốc như do neo tàu va đập.

"Nhiều khả năng ngư dân đã kích nổ mìn nhưng bỏ đi vì gặp tàu du lịch, không kịp thu gom cá. Hành vi này không chỉ “tận diệt hệ sinh thái biển” mà còn gây nguy hiểm cho du khách lặn, bởi sóng xung kích dưới nước lan truyền rất mạnh"- một hướng dẫn viên nhận định.

Cá chết, san hô gãy ở đáy vịnh Nha Phu. Ảnh: QH

Theo anh Nguyễn Quang Huy, giáo viên lặn của Hiệp hội Hướng dẫn viên Lặn biển Chuyên nghiệp (PADI), tình trạng rạn san hô cùng địa điểm bị đánh bắt nghi bằng bom mìn, đến ngày 19-8, bắt đầu xuất hiện hiện tượng xác cá đang phân huỷ và mục rữa.

Theo anh Huy, các rạn san hô cứng bị gãy kiểu phạt ngang, tan hoang và trơ trọi. "Đây là kết quả của những trái mìn được cho nổ tầng lửng và tầng đáy. Với mỗi độ dài kíp nổ khác nhau, họ sẽ canh được độ sâu nông hay cạn để thả"- anh Huy nhận định.

Theo Viện Hải dương học, vịnh Nha Phu có diện tích khoảng 1.500 ha, có hệ sinh thái đa dạng với 232 loài thực vật phù du. Từ lâu nơi đây là điểm tham quan, lặn yêu thích của nhiều du khách, đặc biệt là du khách nước ngoài.