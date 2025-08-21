Ngư dân kể về đàn cá nhà táng vây quanh thuyền hơn 1 tiếng trên biển 21/08/2025 09:57

(PLO)- Đàn cá nhà táng gần 10 con, mỗi con nặng chừng 5-6 tấn bơi quanh tàu của ngư dân hơn một tiếng mới rời đi.

Mới đây, đoạn video quay lại cảnh đàn cá nhà táng vây quanh một tàu đánh cá của ngư dân Khánh Hòa nhận được nhiều sự chú ý.

Trao đổi với PLO, anh Xuân Cảm (31 tuổi, ngụ phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), người quay clip đàn cá nhà táng vây quanh thuyền, cho biết sự việc diễn ra lúc 7 giờ ngày 28-7, trên vùng biển Khánh Hòa, cách bờ hơn 100 km (khoảng 60 hải lý).

Cảnh đàn cá nhà táng vây quanh tàu cá ngư dân và phát ra nhiều tiếng kêu lớn.

Theo anh Cảm, khi đó anh đang cùng bạn thuyền thả lưới đánh bắt hải sản trên biển, bất ngờ một đàn cá nhà táng nổi lên, vây quanh thuyền.

Lúc đầu có khoảng 5-6 con, ít phút sau có thêm 3 con cùng nhập đàn. "Tàu mình đánh bắt cá ngừ đại dương, khi tàu đang kéo lưới thì đàn cá nhà táng bơi theo. Có tổng cộng 9 con bơi quanh thuyền hơn một tiếng đồng hồ mới rời đi"- anh Cảm kể.

Cũng theo anh Cảm, đàn cá vây quanh tàu, xì nước rồi phát ra tiếng kêu rất lớn. Những thuyền viên trên tàu thấy thú vị nên dùng điện thoại quay lại.

"Đây là loài cá thân thiện, không hại người, chúng tôi cũng ra thắp nhang vái lạy tạ ơn (theo tâm linh) thì cá bơi lội tầm một tiếng rồi lặn xuống biển, bơi đi”, anh Cảm cho biết.

Do đi đánh cá dài ngày, nên khi về bờ anh Cảm mới đăng video lên mạng xã hội. "Nhiều năm đi biển, gặp nhiều loài cá khác nhau nhưng đây là lần đầu mình gặp cá nhà táng"- anh Cảm nói.