Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra 8 dự án 31/08/2025 10:00

(PLO)- Khánh Hòa kiến nghị Thanh tra Chính phủ đình chỉ thanh tra tám dự án ở tỉnh này để tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn các dự án còn lại.

Ngày 31-8, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa xác nhận UBND tỉnh vừa có văn bản kiến nghị Thanh tra Chính phủ không tiến hành thanh tra đối với tám dự án khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh này. Kiến nghị này được đưa ra sau cuộc làm việc của đoàn Thanh tra Chính phủ với UBND tỉnh Khánh Hòa hôm 28-8.

Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập sau hàng chục năm cấp phép vẫn còn là bãi đất hoang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tám dự án được kiến nghị đình chỉ thanh tra gồm khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (khu K2), khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, khu dân cư Cồn Tân Lập, khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (phân khu 2A), khu phức hợp Thiên Triều (khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus), dự án đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ, khu đô thị mới Đầm Cà Ná và khu đô thị mới bờ sông Dinh.

Đây là những dự án đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết quả điều tra hoặc bản án.

Riêng dự án khu đô thị mới Đầm Cà Ná và khu đô thị mới bờ sông Dinh đã có kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra tỉnh. Cả hai dự án này đã có kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Thanh tra tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, việc đưa ra khỏi danh sách thanh tra đối với tám dự án trên sẽ giúp địa phương ngay lập tức bắt tay vào các công việc để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án. Đồng thời, giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lợi đất đai.

“Tại buổi làm việc hôm 28-8, đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ cơ bản thống nhất các nội dung liên quan đến tám dự án mà tỉnh kiến nghị. Việc đình chỉ thanh tra tám dự án sẽ giúp địa phương tập trung nguồn lực xử lý các dự án còn lại”- lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa thông tin.

Dự án Sunbay Park hotel và resort chậm tiến độ, chưa thể đưa vào hoạt động. Ảnh: H.H

Theo quyết định ngày 24-7 của Tổng Thanh tra Chính phủ, trong 15 dự án mà Thanh tra Chính phủ sẽ trực tiếp thanh tra có bốn dự án ở phía nam Khánh Hòa, gồm khu đô thị Đầm Cà Ná do liên danh Công ty TNHH Tập đoàn thương mại Tuấn Dung - Công ty CP đầu tư bất động sản Đông Đô làm chủ đầu tư;

Khu đô thị ven bờ sông Dinh của liên danh Công ty CP Dầu tư và phát triển đô thị Sông Dinh - Công ty CP TSG Việt Nam - Công ty CP Đầu tư và xây dựng TSG.

Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (K2) của Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings; dự án Sunbay Park Hotel và resort của Công ty CP Sunbay Ninh Thuận.

Trong chín dự án còn lại có hai dự án của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn là khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn và khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang.

Dự án dịch vụ và chung cư của Công ty CP Nha Trang Bay. Ảnh: XUÂN HOÁT

Năm dự án còn lại gồm khu dân cư Cồn Tân Lập, khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort, khu phức hợp Thiên Triều, nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ của Công ty CP Đầu tư thương mại Kim Lan, tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư của Công ty CP Nha Trang Bay, khu đô thị Hưng Thịnh, Panaroma Nha Trang, khu đô thị Ven Sông Tắc, khu thương mại - dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Oải Hương.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ giao Thanh tra tỉnh Khánh Hòa thanh tra 68 dự án tại địa phương này.