Thi công đường mất an toàn khiến người dân té ngã, doanh nghiệp bị phạt 09/09/2025 06:10

(PLO)- Nhà thầu thi công đường không đảm bảo an toàn khiến người đi xe máy lọt hố, té ngã bị thương ở Nha Trang, Khánh Hoà.

Lãnh đạo UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết phường này vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư và xây dựng Khánh Anh số tiền 12 triệu đồng.

Lý do là Công ty CP Đầu tư và xây dựng Khánh Anh thi công trên đường bộ đang khai thác không bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn theo quy định.

Dự án do Công ty CP Khánh Anh thi công chậm tiến độ. Ảnh: XH

Ngoài ra, UBND phường Nha Trang yêu cầu phía công ty phải đảm bảo các biện pháp an toàn khi thi công công trình theo đúng quy định; đảm bảo lòng đường, vỉa hè sạch sẽ gọn gàng, không để vật liệu thi công, phế thải dưới lòng đường gây cản trở giao thông và mất vệ sinh môi trường.

Công ty CP Đầu tư và xây dựng Khánh Anh là đơn vị trúng thầu thi công dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè và xây dựng mới công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm sử dụng chung đường Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM có bài phản ánh việc Công ty Khánh Anh trong quá trình thi công dự án đã để công trường ngổn ngang, không đảm bảo an toàn khiến người đi đường té ngã bị thương.

Một người đi xe máy té ngã ngày 5-9 do lọt hào công trình trên đường Lê Thánh Tôn. Ảnh: AB

Sau khi báo phản ánh, nhiều người dân ở Nha Trang phản ánh từng bị té ngã ở công trường dự án này.

Theo hợp đồng, dự án trên phải hoàn thành vào ngày 20-8 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang, chưa biết ngày hoàn thành. Dự án thi công chậm trễ gây mất an toàn giao thông, làm mất mỹ quan đô thị, khiến người dân bức xúc.