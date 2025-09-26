Thưởng nóng 4 tập thể phá án vụ cướp giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật 26/09/2025 11:40

(PLO)- Vụ cướp giật điện thoại khiến một phụ nữ khuyết tật tử vong ở Tây Ninh đã được phá án nhanh, bốn tập thể thuộc lực lượng công an được khen thưởng đột xuất.

Sáng 26-9, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An (tỉnh Tây Ninh) đã trao thưởng nóng 20 triệu đồng cho bốn tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt nhanh vụ cướp giật tài sản nghiêm trọng trên địa bàn.

Ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An, thưởng nóng cho các đơn vị. Ảnh: CTV

Các đơn vị được khen thưởng gồm: Công an phường Long An; Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự; Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM.

Trước đó, khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9, bà NTTT. (46 tuổi, bị khuyết tật) đang ngồi xem điện thoại tại sạp bán thịt và rau củ trước nhà thì đôi nam nữ đi xe máy tiếp cận. Người phụ nữ giả vờ hỏi mua hàng rồi bất ngờ giật chiếc điện thoại trị giá 2,5 triệu đồng. Cả hai nhanh chóng tẩu thoát. Đến sáng hôm sau (22-9), gia đình phát hiện bà T. tử vong trong phòng ngủ.

Ngày 23-9, bà NTMT (42 tuổi, ngụ cùng khu phố) đã đến Công an phường Long An trình báo vụ việc. Ngay sau đó, công an địa phương phối hợp nhiều lực lượng triển khai truy xét, trích xuất dữ liệu camera và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Đạt và Cúc cướp giật điện thoại của phụ nữ khuyết tật bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Qua điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ hai kẻ cướp giật điện thoại là Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi, ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh) và Thị Trúc (32 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, An Giang). Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi cướp giật.

Tại lễ khen thưởng, Chủ tịch UBND phường Long An biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng, khẳng định việc phá nhanh vụ án góp phần củng cố niềm tin của người dân, thể hiện quyết tâm trấn áp tội phạm. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.