An Giang: Bắt thêm 1 đối tượng bị truy nã trong vụ cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên 28/09/2025 17:14

(PLO)- Chỉ trong hai ngày 27 và 28-9, Công an An Giang đã bắt giữ ba bị can bị truy nã, trong đó có 1 người liên quan đến vụ cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên.

Ngày 28-9, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt được ba người bị truy nã về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, chỉ trong hai ngày 27 và 28-9, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã liên tiếp bắt giữ ba người bị truy nã khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ.

Bị can Mai Văn Phúc.

Bị can Lê Thành Lượm.

Ba người gồm: Mai Văn Phúc (25 tuổi, ngụ xã Hội An, An Giang) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng;

Trần Văn Bìa (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, An Giang) bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng và Lê Thành Lượm (25 tuổi, ngụ xã Long Điền, An Giang) bị truy nã về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Bị can Trần Văn Bìa có liên quan đến vụ cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên.

Trong đó, Trần Văn Bìa là người được xác định có liên quan đến vụ cướp giật tài sản ngày 3-2 tại chùa Kim Tiên (phường Tịnh Biên, An Giang). Bìa được xác định cùng 12 đồng phạm lợi dụng đông người hành hương để móc túi, cướp giật tài sản. Khi phát hiện ông Nguyễn Phú Cường đeo dây chuyền vàng, nhóm này đã giật lấy và tấn công gia đình ông Cường, gây thương tích cho nhiều người và chiếm đoạt 12 triệu đồng.

Sau khi bị khởi tố, Bìa bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 6-5-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã. Đến 6 giờ sáng 28-9, Bìa bị bắt khi về thăm người thân tại phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện các bị can đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.